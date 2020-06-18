國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長

國民黨議員李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

2020-06-18 12:48:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，在地議員李雅靜今在議員及多名各行各業市民代表陪同下，一起站出來向黨中央喊話，李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。

高雄市長韓國瑜被罷免解職，國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，議員李雅靜今在多名各行各業市民代表、在地國民黨中生代女議員黃香菽、邱于軒陪同下，一起站出來向黨中央喊話，表達地方強烈支持李雅靜參選，象徵「小人物作伙相挺，雅靜勇往直前」。

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國民黨議員李雅靜率先表態願意代表國民黨參選，她說，很多市民肯定她是第一個表態參選高雄市長的女生，黨內也陸續有人表態參選，她強調很開心，國民黨人才濟濟，只是每個人考量不同，沒人像她那麼勇敢、愛高雄，高雄需要真的高雄人當市長。

李雅靜表示，她從基層黨員開始到基層社團青工會，直到擔任全國青工總會的總會長、中常委，一路走來點滴在心頭，她感謝國民黨的栽培，但高雄一天之內沒了市長、議長，國民黨沒有悲觀的權利，要化悲憤為力量，勇往直前，共同承擔對高雄人的使命。

她向黨中央喊話表示，有人跟她說高雄人不是塑膠做的，她非常認同，請黨中央尊重高雄人的選擇，為什麼高雄人不能選擇在地人當高雄市長，為什麼不能相信我們高雄人？

她一度激動哽咽落淚說，請黨中央相信高雄人會再寫一次歷史，她呼籲讓真正的高雄人當高雄市長，她說，高雄人很簡單，就是要安居樂業，為什麼黨中央總是看不到高雄人的需求呢？

李雅靜說，她跟大家一樣，都是高雄的小人物，來自平凡的家庭，各自為了家計勤奮努力，也厭倦了被那些偶像政治人物治理20、30年，她強調已經夠了，現在是真正高雄人的時代，小人物也能創造大時代。

她強調會全力以赴，要讓高雄真的變得更好，不管黨中央最後決定人選是誰，她會尊重黨中央的決定，在場市民代表、黨籍中生代女議員黃香菽、邱于軒一起幫她加油打氣。

國民黨議員李雅靜今在女議員及多名各行各業市民代表陪同下，向黨中央喊話，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

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