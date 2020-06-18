為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨議員李雅靜落淚 籲黨中央徵召在地高雄人參選市長

國民黨議員李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

國民黨議員李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

2020-06-18 12:48:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，在地議員李雅靜今在議員及多名各行各業市民代表陪同下，一起站出來向黨中央喊話，李雅靜一度激動哽咽落淚，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。

高雄市長韓國瑜被罷免解職，國民黨通過高雄市長補選徵召辦法，議員李雅靜今在多名各行各業市民代表、在地國民黨中生代女議員黃香菽、邱于軒陪同下，一起站出來向黨中央喊話，表達地方強烈支持李雅靜參選，象徵「小人物作伙相挺，雅靜勇往直前」。

國民黨議員李雅靜率先表態願意代表國民黨參選，她說，很多市民肯定她是第一個表態參選高雄市長的女生，黨內也陸續有人表態參選，她強調很開心，國民黨人才濟濟，只是每個人考量不同，沒人像她那麼勇敢、愛高雄，高雄需要真的高雄人當市長。

李雅靜表示，她從基層黨員開始到基層社團青工會，直到擔任全國青工總會的總會長、中常委，一路走來點滴在心頭，她感謝國民黨的栽培，但高雄一天之內沒了市長、議長，國民黨沒有悲觀的權利，要化悲憤為力量，勇往直前，共同承擔對高雄人的使命。

她向黨中央喊話表示，有人跟她說高雄人不是塑膠做的，她非常認同，請黨中央尊重高雄人的選擇，為什麼高雄人不能選擇在地人當高雄市長，為什麼不能相信我們高雄人？

她一度激動哽咽落淚說，請黨中央相信高雄人會再寫一次歷史，她呼籲讓真正的高雄人當高雄市長，她說，高雄人很簡單，就是要安居樂業，為什麼黨中央總是看不到高雄人的需求呢？

李雅靜說，她跟大家一樣，都是高雄的小人物，來自平凡的家庭，各自為了家計勤奮努力，也厭倦了被那些偶像政治人物治理20、30年，她強調已經夠了，現在是真正高雄人的時代，小人物也能創造大時代。

她強調會全力以赴，要讓高雄真的變得更好，不管黨中央最後決定人選是誰，她會尊重黨中央的決定，在場市民代表、黨籍中生代女議員黃香菽、邱于軒一起幫她加油打氣。

國民黨議員李雅靜今在女議員及多名各行各業市民代表陪同下，向黨中央喊話，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

國民黨議員李雅靜今在女議員及多名各行各業市民代表陪同下，向黨中央喊話，呼籲黨中央讓真正的高雄人參選高雄市長。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李雅靜擬拚高雄市長補選向朱立倫、郝龍斌請益 獲讚「有勇氣」
2020-06-16 16:14

李雅靜擬拚高雄市長補選向朱立倫、郝龍斌請益 獲讚「有勇氣」
宣布補選高雄市長 李雅靜被起底歧視「帕金森氏症」黑歷史
2020-06-13 22:24

宣布補選高雄市長 李雅靜被起底歧視「帕金森氏症」黑歷史
藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅

藝文水岸心生活 璟都芳華古典歐風宅
囧！國民黨議員表態參加高市長補選 秘書長反問：誰？
2020-06-13 21:21

囧！國民黨議員表態參加高市長補選 秘書長反問：誰？
藍營兩女將表態參與高雄市長補選 黃柏霖：沒特別意見
2020-06-13 20:39

藍營兩女將表態參與高雄市長補選 黃柏霖：沒特別意見
大葉大學環保節能車大賽再創佳績

大葉大學環保節能車大賽再創佳績
韓國瑜被罷免解職 國民黨議員李雅靜表態參加高市長補選
2020-06-13 09:50

韓國瑜被罷免解職 國民黨議員李雅靜表態參加高市長補選
政治今日熱門
2020-06-17 14:27

捐國民黨產 江啟臣宣布要與黨產會重啟協商

2020-06-17 14:35

蕭美琴任駐美代表 AIT罕見祝賀：美台友誼蓬勃發展

2020-06-17 14:48

高市長補選仍無人選 民眾黨：盼國民黨早點確定

2020-06-17 15:11

藍營質疑無氣爆捐款3204萬支票 高市府：是拍照用大型「道具支票」

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播