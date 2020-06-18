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高市長補選成「陳其邁一人戰爭」？柯文哲：補選投票率通常很低

外界有此次補選是「陳其邁一個人的戰爭」說法，柯文哲回應，補選本來就不太容易，「一般投票率很低，要超過3成都不容易」。（記者廖振輝攝）

外界有此次補選是「陳其邁一個人的戰爭」說法，柯文哲回應，補選本來就不太容易，「一般投票率很低，要超過3成都不容易」。（記者廖振輝攝）

2020-06-18 11:51:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前行政院副院長陳其邁投入高雄市長補選，台灣民眾黨是否參戰成外界關注焦點。對此，身兼民眾黨黨主席的台北市長柯文哲今天受訪不諱言黨內組成5人小組專案處理，但6月24日就登記截止，時間相當急迫，提人「有點困難」。

柯文哲今早受訪談到民眾黨在高雄補選戰的布局時表示，這交給高雄選戰5人小組專案處理，不過到昨天為止好像還沒有下落；老實講，不管是找人，協調、整合都需要時間，報名到24日截止，時間上是相當急迫，有點困難。

面對媒體詢問怎麼看陳其邁來勢洶洶，似乎勢在必得？柯先是聳了聳肩，接著呵呵笑說：「人家準備那麼久了。 」

由於外界也出現此次補選是「陳其邁一個人的戰爭」說法，柯文哲回應，補選本來就不太容易，「一般投票率很低，要超過3成都不容易」。

另外，名嘴黃光芹在電視節目中爆料，先前民眾黨政治新秀「爆乳甜姊兒」蔡宜芳與黨內大她19歲人夫張益贍的不倫戀，消息源頭其實是柯文哲心腹民眾黨立委蔡壁如向記者透露。

柯文哲對此表示，其實後來發現瞄了一下網路新聞，寫這篇報導的記者有出來否認不是蔡壁如。他話鋒一轉嚴肅地表示，最近黨內很多放話文化，要嚴厲禁止，昨天開會也告知嚴禁這種情形，「有事就拿出來講，嚴禁在外面跟記者放話！」 如果還有這種情況還是會去查。

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