新華社再提「反分裂國家法」 重彈「以疫謀獨」舊調

栗戰書（右）5月29日出席「反分裂國家法」座談會，表示台獨分裂勢力誤判形勢，必須堅決遏制。（路透社）

2020-06-08 18:34:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕北京繼上月29日舉行「反分裂國家法」15週年座談會後，「新華社」8日又發表署名文章，指出「反分裂國家法」是維護及促進台海和平發展的堅實法律保障，文中抨台灣「親美抗陸」、「以疫謀獨」。

由於中國全國人大會議日前表決通過「港版國安法」決定草案，北京接連重提「反分裂國家法」，被認為時機點相當敏感。

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新華社這篇文章，由上海國際問題研究院副院長、上海市台灣研究會會長嚴安林撰寫。文中說，全國人大在2005年，高票表決通過「反分裂國家法」，過去15年來兩岸關係發展證明「反分裂國家法」的通過及實施，有效捍衛國家主權與領土完整，亦是維護兩岸民眾生命財產安全的有效法律武器。

文中說，隨著「太陽花學運」與2016年民進黨再度上台，美國對華政策由「接觸」轉向「遏制」，美國加大打「台灣牌」的頻度與力度，「台獨」分裂勢力蠢蠢欲動，尤其是利用新型肺炎疫情，大肆推行「親美抗陸」及「以疫謀獨」，更加凸顯「反分裂國家法」的極端重要性。

此前，5月29日在北京舉行的「反分裂國家法」15週年座談會，中共中央政治局七大常委之一的人大委員長栗戰書警告，台獨是死路一條，中國將使用一切手段阻止台獨勢力，將台灣從中國分裂出去，強調會打擊一切台獨勢力，而使用武力是最後的手段。

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