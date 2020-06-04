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首頁　>　政治

北京稱落實「反分裂國家法」 陸委會調查：9成台灣民眾反對

陸委會副主委邱垂正4日主持例行記者會，會中公布民調結果，調查顯示台灣主流民意認同總統對兩岸關係發展的政策主張。（記者廖振輝攝）

陸委會副主委邱垂正4日主持例行記者會，會中公布民調結果，調查顯示台灣主流民意認同總統對兩岸關係發展的政策主張。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 17:18:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕在通過「港版國安法」後，北京上週舉行所謂「反分裂國家法」15週年座談會，重申法律及武力遏獨逼統等不當言論舊調，陸委會今天公布最新民調，9成左右民意反對中共在「反分裂國家法」座談會強調對台貫徹法律及武力手段（88.9％）；及以政治因素阻撓我參與WHA（92.9％），並持續在台週邊區域軍演、以武力威脅台灣（91.1％）。

陸委會副主委邱垂正表示，調查也顯示，82％反對中共制定「香港版國安法」，侵害香港民主自由及司法獨立，破壞香港「一國兩制」，70.8％認同蔡總統提出支持香港人民，在既有基礎上完善人道援助工作，提供香港人民必要協助。

此外，88.2％支持蔡總統重申「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動原則，81.6％認為對岸領導人應承擔相對責任。79.1％贊成總統不接受北京以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海現狀的主張。

調查顯示， 7成以上民眾不認同中共陸續推動所謂對台措施企圖吸納我人才、技術、資金，及拉攏台商統戰作為的作法（76.7％）；及贊成政府完成「國安五法」及「反滲透法」修法，未來將持續推動相關修法完善民主防衛法制（72.7％）。

邱垂正指出，中共持續以不獲台灣民眾接受的政治主張和軍事外交負面作為，對台威嚇打壓及操作統戰分化，不利兩岸良性互動發展。政府堅定捍衛主權及民主、致力維護兩岸和平穩定現狀，我們呼籲北京當局正視兩岸現實，尊重台灣民意，並在蔡總統重申的「和平、對等、民主、對話」基礎上，務實開展雙方健康有序的交流互動。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在5月29日至31日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1070份，信賴度為95%，抽樣誤差在±3.00％。

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