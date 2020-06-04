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迎戰中國「戰狼外交」 時力啟用推特帳號

時代力量黨主席徐永明（左）、媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（中）4日舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，並為時力首發的推特推文按讚。（記者廖振輝攝）

時代力量黨主席徐永明（左）、媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（中）4日舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，並為時力首發的推特推文按讚。（記者廖振輝攝）

2020-06-04 16:57:46

〔記者吳書緯／台北報導〕中國近年展開「戰狼外交」，外交官利用「推特」帳號為中國辯護、並抨擊其他國家；時代力量今宣布官方推特帳號啟用，加強國際文宣以及外交論述，第一則推文在適逢六四31週年的今天，要求中共針對六四道歉也應針對近期鎮壓港人道歉；時力黨主席徐永明也對中國外交官華春瑩等人叫陣，「我們已經出招了，請你們回應吧！」

時代力量今在黨中央舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，徐永明、銅鑼灣書店老闆林榮基以及新任時代力量媒體創意部主任劉仕傑一同出席；徐永明表示，今天是六四事件31週年，今天時力推特的第一則推文就是要求中共針對六四事件道歉，而使用的圖片就是「六四坦克人」，徐推崇林榮基就是「香港的坦克人」，並表示目前香港所遇到的鎮壓就像是六四翻版。

針對開設推特的原因？曾為外交官的劉仕傑表示，中國近年透過推特，由外交部發言人、官媒與駐外大使等發動戰狼式外交，形成對全球民主價值體系的挑戰，時代力量作為負責任、有理念的在野黨責無旁貸，推特將強化普世民主倡議與台灣本土價值，面對戰狼外交，時力推特將正面迎擊，「時力已準備好屠狼」。

徐永明表示，台灣政黨通常比較著重於臉書經營，時力啟動推特帳號是希望不只針對內部事務，對國際事務、兩岸關係等，時代力量會更主動的出擊，他也對中國外交部發言人趙立堅、華春瑩、環球時報總編胡錫進等人叫陣「我們已經出招了，針對六四請你們回應吧！」，他也譏諷中國外交官說推特沒有「翻牆」的問題，所以應針對時力推文公開回應，不要因為「六四」而自動「屏蔽」。

時代力量黨主席徐永明（中）、媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（左）4日舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，並為時力首發的推特推文按讚。（記者廖振輝攝）

時代力量黨主席徐永明（中）、媒體創意部主任劉仕傑（右）、銅鑼灣書店老闆林榮基（左）4日舉辦「勿忘六四坦克人，台灣齊心撐香港」記者會，並為時力首發的推特推文按讚。（記者廖振輝攝）

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