我就是叫「台灣」！ 謝志偉曝名片燙金「TAIWAN」

2020-04-01 21:38:26

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量智庫最新民調指出，高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，以避免被誤認是中國人，卻遭藍營質疑違憲，我國駐德國代表謝志偉對此反批，名不正、言不順的「中華台北」都不違憲了，中國不讓我們叫做「台灣」，「我就偏偏在名片上放兩個『TAIWAN』，其中一個還燙金！」

謝志偉3月31日在臉書抨擊，名不正，言不順的「中華台北」都不違憲了，為什麼用理所當然的「台灣」就違憲？他透露，二度駐德將近四年以來，三不五時就以「台灣駐德代表」的身分應台僑或學生要求，發文給德國多個地方的區公所、市政府、學校等單位，證明他們的國籍是「Taiwan 」，不是「Taiwan, China」，更不是「China」！

謝志偉說，先前使用現行護照有過幾次不愉快的經驗，因此出示護照時，都盡量用手指遮住封面上的「China」，嘴巴還邊說「Taiwan」，以免第一時間造成不利的誤會。

謝志偉強調，用「中華台北」（Chinese Taipei）都能代表我國了，為什麼不能用「台灣」（Taiwan）代表國家？國際社會稱讚的是「Taiwan」這個國家，中國不讓我們叫「台灣」，只能叫「台北代表處」，「我就偏偏在名片上放兩個『TAIWAN』，其中一個還燙金！」

謝志偉臉書全文

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