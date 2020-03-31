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    憂中國拿觀察員當籌碼勒索 時力籲台灣爭取世衛正式會籍

    時代力量呼籲台灣爭取世界衛生組織正式會籍。（記者吳書緯翻攝）

    時代力量呼籲台灣爭取世界衛生組織正式會籍。（記者吳書緯翻攝）

    2020-03-31 17:40:57

    〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，台灣防疫成效受到世界多國肯定，也開始倡議讓台灣加入世界衛生組織（WHO），而中國駐日大使日前透露中國打算接受台灣成為世界衛生大會（WHA）的觀察員；時代力量今呼籲，台灣若接受「中國同意觀察員身分」只是再度淪為中國籌碼、仰人鼻息，應繼續爭取世界衛生組織正式會籍，回歸醫療衛生專業。

    時代力量今天透過臉書發文指出，台灣防疫上的表現讓世界多國表態台灣成為世衛觀察員，而中國駐日大使孔鉉佑透露「中國打算接受台灣成為WHA的觀察員」，然而時力痛陳「為什麼台灣的觀察員身分需要中國的接受？」

    時代力量提到，世界衛生組織不是中國獨家經營，應該要堅持專業與道德，不能讓政治凌駕專業，何況當初中國隱匿疫情、世衛文過飾非，正是讓全球陷入肺炎疫情的主因，若台灣再度接受「中國同意觀察員身分」，等同讓台灣參與世界衛生大會的權力成為中國勒索籌碼，每年參加與否都還是要看中國臉色，但台灣人的權利憑什麼要看中國心情。

    時代力量認為，台灣依然要積極爭取世界衛生組織會籍，才能真正做到資訊共享，共同捍衛全人類的健康，世衛也應將台灣入籍的提案比照東德在1968年申請入會時，交付世界衛生大會共同決議的作法，回歸醫療衛生的專業，停止中國的政治干預。

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