民進黨團版「國土計畫法」變更年限 排入週五院會

民進黨立法院黨團立委管碧玲（左起）、鄭運鵬、鍾佳濱日前召開國土計畫法記者會。（資料照）

2020-03-24 13:58:26

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院程序委員會今天排定週五議程，會中無異議通過民進黨團「國土計畫法」部分條文修正草案排入院會報告事項討論，草案修正各縣市國土計畫作業各縣市國土計畫作業期程為3年、國土功能分區圖作業期程為4年；黨團書記長鍾佳濱表示，修改年限是做為務實的需求，讓法令得以落實，黨團版本不納入「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由，是因為此條為未來的需求，日後有需要再行檢討修法。

行政院版國土計畫法部分條文修正草案，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」，引起外界疑慮，日前在立法院會民進黨以人數優勢表決通過，順利將法案付委審查。

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民進黨今日在立院程序委員會新增報告事項「國土計畫法」修正草案，無異議通過排入週五院會報告事項討論；民進黨團版本將現行條文第45條原訂縣、市主管機關應於全國國土計畫公告實施後「2年內」一併公告實施縣、市國土計畫改為「3年內」，而國土計畫公告實施後的分區圖公告實現由原先的「2年內」更改為「4年內」；但民進黨團修正草案不納入對行政院版第15條「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由進行修法。

鍾佳濱指出，民進黨團此次僅提出第45條將年限變更，是因為國土計畫法是馬政府所提出，當時對於國土計畫施行程序過於樂觀，用2年做為推動期限，但目前時限將近，基於實踐的立場酌予延長年限讓法令加以落實。

鍾佳濱表示，民進黨團此次提出修法草案不處理行政院版的第15條部分，是因為這部分社會的評論是出在「未來想像的實施」上，然而國土計畫從公告到縣、市分區圖公告至少還要5年的時間，等於整個法案還要5年才會有施行結果，他提到「為了一個不確定的未來式，去耽誤了現在式」，因此民進黨團先務實地就現在的需要進行修改，15條是日後的需求，以後若有需要再行修改。

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