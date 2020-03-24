為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨團版「國土計畫法」變更年限 排入週五院會

民進黨立法院黨團立委管碧玲（左起）、鄭運鵬、鍾佳濱日前召開國土計畫法記者會。（資料照）

民進黨立法院黨團立委管碧玲（左起）、鄭運鵬、鍾佳濱日前召開國土計畫法記者會。（資料照）

2020-03-24 13:58:26

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院程序委員會今天排定週五議程，會中無異議通過民進黨團「國土計畫法」部分條文修正草案排入院會報告事項討論，草案修正各縣市國土計畫作業各縣市國土計畫作業期程為3年、國土功能分區圖作業期程為4年；黨團書記長鍾佳濱表示，修改年限是做為務實的需求，讓法令得以落實，黨團版本不納入「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由，是因為此條為未來的需求，日後有需要再行檢討修法。

行政院版國土計畫法部分條文修正草案，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」，引起外界疑慮，日前在立法院會民進黨以人數優勢表決通過，順利將法案付委審查。

民進黨今日在立院程序委員會新增報告事項「國土計畫法」修正草案，無異議通過排入週五院會報告事項討論；民進黨團版本將現行條文第45條原訂縣、市主管機關應於全國國土計畫公告實施後「2年內」一併公告實施縣、市國土計畫改為「3年內」，而國土計畫公告實施後的分區圖公告實現由原先的「2年內」更改為「4年內」；但民進黨團修正草案不納入對行政院版第15條「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由進行修法。

鍾佳濱指出，民進黨團此次僅提出第45條將年限變更，是因為國土計畫法是馬政府所提出，當時對於國土計畫施行程序過於樂觀，用2年做為推動期限，但目前時限將近，基於實踐的立場酌予延長年限讓法令加以落實。

鍾佳濱表示，民進黨團此次提出修法草案不處理行政院版的第15條部分，是因為這部分社會的評論是出在「未來想像的實施」上，然而國土計畫從公告到縣、市分區圖公告至少還要5年的時間，等於整個法案還要5年才會有施行結果，他提到「為了一個不確定的未來式，去耽誤了現在式」，因此民進黨團先務實地就現在的需要進行修改，15條是日後的需求，以後若有需要再行修改。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
政院版國土計畫法惹議 時力推黨團版要求嚴格審定、明訂期限
2020-03-17 11:30

政院版國土計畫法惹議 時力推黨團版要求嚴格審定、明訂期限
退回國土法草案未果 民眾黨批范雲：自詡進步卻成投票部隊
2020-03-13 20:27

退回國土法草案未果 民眾黨批范雲：自詡進步卻成投票部隊
下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守

下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守
政院版國土計畫法草案惹議 民進黨團將另提版本
2020-03-11 16:38

政院版國土計畫法草案惹議 民進黨團將另提版本
立院將審國土計畫法 程委會在野黨聯手反對
2020-03-10 14:48

立院將審國土計畫法 程委會在野黨聯手反對
政治今日熱門
2020-03-24 10:12

禁酬庸換4董座 蘇揆：汽車3天撞2次飛機、拉下來剛好而已 影片

2020-03-24 06:27

獨家》F-16V加入！「聯翔操演」拂曉出擊 全台震撼 影片

2020-03-24 12:25

台灣去年底示警人傳人風險 WHO僅電郵回應「收到了」

2020-03-24 11:20

江啟臣慰留2次無用 黃復興爆約1/2幹部隨主委請辭

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播