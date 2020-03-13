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退回國土法草案未果 民眾黨批范雲：自詡進步卻成投票部隊

立法院在野黨提議將行政院版「國土計畫法」修正草案退回程序委員會，經表決未通過，朝野黨團舉牌表達立場。（記者簡榮豐攝）

立法院在野黨提議將行政院版「國土計畫法」修正草案退回程序委員會，經表決未通過，朝野黨團舉牌表達立場。（記者簡榮豐攝）

2020-03-13 20:27:21

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會今天處理行政院版「國土計畫法修正草案」，在野黨共同提案要求退回程序委員會未果，台灣民眾黨傍晚在臉書發文痛批，過去在環保議題不遺餘力的范雲、洪申翰等自詡「進步派」的委員，卻都成為投票部隊。

范雲則在臉書提到，而如果一切有爭議的法案都在程序委員會中予以杯葛，台灣的國會恐怕會倒退到第九屆之前程序上惡鬥空轉、難以實質討論的困境。

范雲也寫道，她對行政院版《國土計畫法》的立場，與洪申翰委員相同：

「程序上雖未投票杯葛，但實質內容確實應該再斟酌。我主張：明訂期限、避免空白授權、必須謹慎評估。」

范雲說，「之後委員會審議法案時，我也會到場表達意見：希望我們能共同珍惜第八屆跨黨派立委齊心促成的《國土計畫法》原意，與大家一同愛護台灣這片美麗的土地與海洋。」

民眾黨指出，所有在野黨都針對民意高度反彈的行政院版「國土計畫法修正草案」提案，要求退回程序委員會，但在民進黨團絕對多數優勢壓陣下，仍成功付委審查。

民眾黨提到，民進黨立委除了林淑芬棄權、高嘉瑜投下贊成票，同意退回程序委員會外，其他人儼然成為黨意立委，連過去在環境保護議題不遺餘力的范雲、洪申翰等若干自詡「進步派」的委員，都成為投票部隊。

民眾黨指出，我們為了追求經濟發展，已過度開發使用土地，更向山林爭地，除導致可永續利用之土地大量減少外，更容易引發糧食安全、環境災害等重大問題，如果再修法賦予更多彈性，恐怕難守國土合理利用的基本防線，並喊話說「全面執政，全面負責！」請民進黨回應民意，讓國土合理使用，讓台灣永續發展。

民眾黨指出，立法院民進黨團在表決前召開記者會，要求將政院版訂定之「重大公共建設」限縮在沒有國土保育疑慮、對土地友善的3大領域，包括新能源政策、文化領域與農業領域，但即便行政院未來核示的「重大建設」都在這3個範圍內，也不保証必然符合環境正義。例如台南七股是全國極少數不抽地下水養殖的地區，對環境友善的文蛤已有口碑，為何非得在這裡發展魚電共生？

民眾黨黨團也在院會提出本黨《國土計畫法》修正案，明訂縣市國土計畫公布實施及公告延長一年，並主張現行國土計畫法第15條第3款，已足以供適時檢討機制；立委張其祿也在內政委員會提案，要求針對國土計畫法修正案召開公聽會，讓攸關台灣國土發展的重大法案經過完善討論。 

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