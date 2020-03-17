政院版國土計畫法惹議 時力推黨團版要求嚴格審定、明訂期限

立院時代力量今早與多位環保人士一同召開記者會，宣布將自提黨團版本的國土計畫法修法草案，主張「嚴格審議、明訂期限」。（記者吳書緯攝）

2020-03-17 11:30:01

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院版「國土計畫法部分條文修正草案」上週在立院於爭議中表決過關付委審查，在野各黨紛紛提出批評；立院時力黨團今宣布將自提黨團修法草案，總召邱顯智痛批，行政院利用防疫期間偷渡法案，以國家重大建設之名開後門，時力立委王婉諭表示，時力的版本是「嚴格審定、明訂期限」，不論程序是否簡化，都需進行審議，及明定未限期完成國土計畫的縣市能在提出檢討報告後延長1年，避免行政院版的「一定期限」過於模糊。

時力黨團今與多位環保界人士聯合召開記者會，宣布將自提黨團版國土計畫修法草案，邱顯智說，行政院的草案被環保界的朋友稱為「國土破壞法」，因為讓行政院定義的國家重大建設開後門，不受國土計畫法綁住。

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邱顯智說，民進黨團雖然也要提議，把可以繞過國土計畫法的國家重大建設，限定在新能源、文化、農業這三大類，但其實內政部所說的重大計畫就已經包含能源類，他質疑「到底這樣的修法是要通過什麼樣的一個所謂的國家重大建設」。

王婉諭表示，針對時力黨團版本的修法主要朝向「嚴格審定、明訂期限」，針對嚴格審議的部份，行政院版的國家重大計畫可以適時檢討變更，搭配變更程序還能更簡化，但時力認為無論程序是可以簡化，我們都應該要經過國土計畫審議會審議通過，以及報請行政院中央主管機關核定，希望過程都還是可以被嚴格把關，且黨團版在通盤檢討變更事由上，也參考了民進黨立委林淑芬所提出的版本，不應該只有一個概括的範圍，而應該要有比較詳細的內容的訂定。

王婉諭指出，在明訂期限的部分是指行政院版的縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」，但時力版本則是明定未能在期限內完成，得在檢討報告提出後1年內完成。

時代力量立委陳椒華表示，針對民進黨團提出的草案，新能源什麼是「新」？而台灣在農業在區域計畫到國土計畫時程，台灣許多農地、山坡地都以解編，依現行法律可以做很多的開發，呼籲民進黨以負責任的政黨，能提出讓國人與環保團體信服的理由，她表示國土計畫不能擺在開發之後，若修法後等於每年都可以通盤檢討，「等於把國土棄為糞土」。

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