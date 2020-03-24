國家暴力不應被忘記 賴品妤談324政院驅離事件一度哽咽

民間司法改革基金會24日與多位民代召開「324行政院驅離事件六週年」記者會，呼籲行政機關不要忘記國家暴力的慘痛教訓。當年參與者、立委賴品妤發言時不禁落淚。（記者羅沛德攝）

2020-03-24 12:44:02

〔記者謝君臨／台北報導〕324行政院驅離事件今天滿六週年，但至今卻沒有一人為國家暴力負責；義務律師團律師尤伯祥以「兇殘」兩字，形容當初的暴力驅離；而當初參與太陽花學運的民進黨立委賴品妤，談及此事一度哽咽，痛批前行政院長江宜樺竟說「死了哪些人？」；她說，即便無法直接咎責，社會仍應記住此事，自己仍將持續監督。

民間司法改革基金會上午於立法院召開「324行政院驅離事件六週年」記者會，出席者包括318反黑箱服貿義務律師團律師尤伯祥、洪偉勝，立委賴品妤、林昶佐、洪申翰，前立委周倪安，以及台中市議員黃守達等多人。現場並播放兩段當年員警施暴的影片，也讓曾參與學運的賴品妤一度紅了眼眶。

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賴品妤表示，台灣民主化至今約30年，很多時候我們在日常生活中對國家暴力沒有感覺，但卻突發出現在每一個人身邊，讓人覺得公權力濫權、國家暴力離我們這麼近，6年前的324驅離事件即為顯著例子；台灣在亞洲的人權指標並非排名在後，但仍發生此事，行政、立法、監察等單位應負起相對應的責任。

賴品妤說，對於公權力若無適度規範，很容易濫權、越限，變成國家暴力，作為當初的參與者，即使6年後成為民代，她仍會繼續監督，社會不能忘記此事，有些人雖不一定能直接咎責，但社會應繼續譴責，包含前行政首長江宜樺，他在去年被問到此事，竟回「驅離有死人嗎？有些人是撞到電線桿受傷」。

賴品妤強調，雖然江宜樺已卸任，但當年下令（驅離）的人，還是會講出這樣的話，社會應記住此事，記得這些人可惡的行為；6年後證據還在，我們應處理此事，沒有正義就沒有和平，有些事是不能夠被忘記的，要記取教訓，時時對公權力保持戒心，自己能做的就是繼續去監督。

尤伯祥表示，經過這麼多年在法院的奮鬥，至今仍沒有一個應該要負責的人，包含第一線施暴員警、高層長官，為此事負責，會中播放的兩段蒐證影片只是冰山一角，更多更兇殘的畫面都有；尤質疑，透過警方的蒐證帶去追究員警很困難？但包括時任中正一分局局長方仰寧在法庭作證時，仍說這不是國家暴力。

「這不是國家暴力，什麼才是國家暴力？」尤伯祥強調，追究這些國家暴力一點都不難，即使刑事、民事責任沒有了，但仍要負起行政責任。

律師洪偉勝指出，若施暴員警未被追究責任，下次發生類似的事件時，第一線員警的選擇是什麼？再把警棍揮下去、腳踹下去，對於違法員警的責任，檢察官仍有權限追究；洪認為，國家暴力是一只魔戒，取得的人很難脫手，我們應面對此事，建立相關制度，確保國家暴力不再發生，國家才會進步。

林昶佐說，台灣在進步的外衣內，仍包藏過去威權時期留下來的遺毒，若我們沒有認真面對，過去的遺毒將隨時爆發、反噬；作為一個進步的國家，我們的自由民主得到國際肯定，但不能在享受肯定的同時，隱匿這些威權、可惡的行為。此事監察院正在調查，有很多新的事證，希望能仔細負起責任給社會交代。

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