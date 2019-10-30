為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

324政院暴力驅離判賠 律師團：判決認證國家暴力

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，律師尤伯祥（右二）、前立委周倪安（右三）、受害者鄭運陽（左二）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，律師尤伯祥（右二）、前立委周倪安（右三）、受害者鄭運陽（左二）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

2019-10-30 18:14:30

〔記者黃捷／台北報導〕2014年太陽花學運期間有學生發動的「323佔領行政院」行動，隔天卻遭警方強制驅離，台北地院今判台北市府、台北市警局應連帶賠償14人共110萬元。義務律師團代表尤伯祥表示，今天的判決認證了當天有國家暴力存在，對比現在的香港格外有意義。

尤伯祥表示，324事件發生到現在已經5年多，仍有許多當事人在追求正義的路上奔波，無論如何這個判決已認證了當天有國家暴力存在；人民上街頭表達對政策的意見，是人權的行使，也是民主最重要的基石，不應該有任何顧慮，或擔憂自己的人身安全。

尤伯祥強調，國家不應該用任何不法暴力，讓人民處於恐懼之下，因而不敢上街，對比於今天的香港，上街頭可能「被失蹤」，這個判決格外有意義，法官有勇氣做勝訴判決，律師團對此感到佩服，希望324事件不會再發生，公民能上街捍衛民主自由，是台灣安全最後的保障。

受害人之一前台聯立委周倪安則說，當時的情景在受害人心中仍歷歷在目，警察用刀利、尖銳的欄杆包圍人民是不對的，今天的判決只是遲來的轉型正義，希望國家可以此事件作借鏡，讓台灣執法上可以更加進步，司法改革也可以更有效率，並讓人民看見。

受害人鄭運陽也表示，政府是人民公僕，當人民有訴求，政府理應接受，張慶忠30秒事件就是緊急狀況，不應該藉口「下班時間」來阻止人民訴求，總統、行政院長不出面主持公道，反而指示員警驅離，導致後續流血衝突，實在是不應該；對於今天的判決，一則以喜一則以憂。

受害人李孟融則說，如何讓年輕人相信台灣、相信政府能做出對的選擇，今天是很重要的里程碑，歷經5年時間，也讓我們慢慢相信台灣司法還是有些改變，台灣是亞洲自由民主非常重要的地方，大家要珍惜這裡。

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，受害者李孟融（左）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，受害者李孟融（左）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
323佔領政院 魏揚等10人無罪

323佔領政院 魏揚等10人無罪
學運遭驅離31受害者求償被拒 司改會轟北市警

學運遭驅離31受害者求償被拒 司改會轟北市警
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
太陽花學運324政院暴力驅離 一審判台北市警局賠14人111萬

太陽花學運324政院暴力驅離 一審判台北市警局賠14人111萬
王金平告別44年國會生涯 管碧玲：這兩件事值得肯定

王金平告別44年國會生涯 管碧玲：這兩件事值得肯定
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展
七期環保法規急上路 明年機車市場恐大亂

七期環保法規急上路 明年機車市場恐大亂

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播