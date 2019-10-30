324政院暴力驅離判賠 律師團：判決認證國家暴力

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，律師尤伯祥（右二）、前立委周倪安（右三）、受害者鄭運陽（左二）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

2019-10-30 18:14:30

〔記者黃捷／台北報導〕2014年太陽花學運期間有學生發動的「323佔領行政院」行動，隔天卻遭警方強制驅離，台北地院今判台北市府、台北市警局應連帶賠償14人共110萬元。義務律師團代表尤伯祥表示，今天的判決認證了當天有國家暴力存在，對比現在的香港格外有意義。

尤伯祥表示，324事件發生到現在已經5年多，仍有許多當事人在追求正義的路上奔波，無論如何這個判決已認證了當天有國家暴力存在；人民上街頭表達對政策的意見，是人權的行使，也是民主最重要的基石，不應該有任何顧慮，或擔憂自己的人身安全。

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尤伯祥強調，國家不應該用任何不法暴力，讓人民處於恐懼之下，因而不敢上街，對比於今天的香港，上街頭可能「被失蹤」，這個判決格外有意義，法官有勇氣做勝訴判決，律師團對此感到佩服，希望324事件不會再發生，公民能上街捍衛民主自由，是台灣安全最後的保障。

受害人之一前台聯立委周倪安則說，當時的情景在受害人心中仍歷歷在目，警察用刀利、尖銳的欄杆包圍人民是不對的，今天的判決只是遲來的轉型正義，希望國家可以此事件作借鏡，讓台灣執法上可以更加進步，司法改革也可以更有效率，並讓人民看見。

受害人鄭運陽也表示，政府是人民公僕，當人民有訴求，政府理應接受，張慶忠30秒事件就是緊急狀況，不應該藉口「下班時間」來阻止人民訴求，總統、行政院長不出面主持公道，反而指示員警驅離，導致後續流血衝突，實在是不應該；對於今天的判決，一則以喜一則以憂。

受害人李孟融則說，如何讓年輕人相信台灣、相信政府能做出對的選擇，今天是很重要的里程碑，歷經5年時間，也讓我們慢慢相信台灣司法還是有些改變，台灣是亞洲自由民主非常重要的地方，大家要珍惜這裡。

324政院暴力驅離事件，台北地院判賠110萬，受害者李孟融（左）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

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