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驅離反核靜坐流血 義務律師：民、警都不該成原告、被告

當事人洪聖超（前左二）肯定法官判決。（記者吳政峰攝）　

當事人洪聖超（前左二）肯定法官判決。（記者吳政峰攝）　

2020-01-22 23:28:16

〔記者吳政峰／台北報導〕數千名民眾2014年4月28日凌晨靜坐台北市忠孝西路表達反核立場，警方在時任台北市長郝龍斌的「限時清空」指令下，被迫採取水砲車與警械強勢驅離，造成不少民眾受傷，其中15人提起國賠訴訟，台北地院認為北市府應負完全責任，22日判賠其中12人，對此，義務律師洪偉勝感嘆，人民跟警察不該因陳抗而成為原告與被告。

洪偉勝表示，法院判賠不代表警察無法執法，國家賠償只是國家責任的最後一道防線，經過324行政院驅離及本案後，至今沒有任何一位執法人員負民事、刑事、行政責任，司法能夠在此時做出這樣的選擇，毋寧是在告訴這個國家，日後如果遇到類似事件，我們有一個國賠的可能性。

洪偉勝認為，律師團與當事人堅持究責，並非要為難警察或讓他們無法執法，律師團的主要目的是希望日後不要再發生相同事情，正如同40年前的美麗島事件，台灣人民為了上街頭，成為軍事審判的被告，40年後這些人上街頭，可以成為民事法庭的原告，這是國家長久的進步。

法院透過本案，等於站出來跟國家說「日後這樣的事情不能再發生」，洪偉勝也希望，人民日後上街陳抗遇到警察，不會成為法庭中的原告與被告。

義務律師團對於判決感到欣慰，強調該集會是人民自發的和平靜坐活動，郝市府卻下令「不計用任何方法，明早讓台北市交通恢復正常」，迫使警方不得不展開強制驅離，釀成流血後果。

律師團感謝法院願意在行政濫權時，發揮制衡與究責的功能，也強調，此判決並不會讓基層員警無所適從，反而更能建立透明且能夠落實的SOP ，才能避免員警在高層下達指令的壓力下，做出違法行為。

律師團呼籲北市府虛心賠償、放棄上訴，從本案中理解警械的使用界線，未來處理街頭陳抗時，不再把民眾當成敵人。

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