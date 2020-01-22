市長下令「限時淨空」釀流血 法官：警察不用負責

當事人洪聖超（前左二）肯定法官判決。（記者吳政峰攝）

2020-01-22 21:44:11

〔記者吳政峰／台北報導〕2014年4月28日，時任台北市長的郝龍斌下令「限時清空」靜坐忠孝西路反核人士，釀成流血事件，其中15人聲請國賠，台北地院法官陳正昇認為主因是郝市府下達「限時淨空」指令，逼得員警不得已動用殺傷力較強的水砲車強勢驅離，不能把責任歸咎於警方，22日判下命的北市府賠償其中12人共42萬元。

陳正昇指出，反核人士靜坐忠孝西路，北市府基於交通順暢要求排除障礙，本具有公益理由，但「限時清空」讓第一線的員警無法視情況採取最小侵害手段，不得已必須用殺傷力較強的高壓水柱及使用警械強勢驅離，使得當事人蒙受較大傷害。

請繼續往下閱讀...

陳正昇表示，北市警局只是下級執行機關，直接受北市府指揮監督，接收到「限時清空」指令，幾無反駁空間，從民事責任角度而言，難以歸咎於警方，以免上級機關將責任不當轉嫁給下級機關承擔，尤其警方執法面臨許多不確定風險，北市府應尊重員警專業，充分授權第一線警官隨機應變，縱使最後仍採強勢驅離，亦可斟酌最小侵害時機。

陳正昇直言，北市府以恢復交通順暢為唯一考量，進而命令警方「限時清空」，致警察在時間壓力下喪失專業裁量空間，為求速效，被迫強勢驅離，在此狀況下，已無法期待採取最小侵害手段，最終造成流血事件，因此，發布命令的北市府應負擔賠償責任。

不過，一名童姓音響業者的喇叭遭到警方沒收損壞，音源線亦遭扯斷，陳正昇認為，喇叭並非犯罪工具，也不具危險性，這部分的財產損失應由警方賠償3.4萬元。

另外，一名林姓當事人並非靜坐民眾，只是經過該處看到警方強勢驅離，一時氣憤飆罵員警，被依妨害公務罪送辦時拉扯受傷，不符合國賠要件；而一名吳姓當事人雖然主張遭到水砲攻擊感到噁心，但未提出傷勢證明，亦無法獲賠。

郝市府下令限時清空忠孝西路，導致員警不得不採取強勢驅離，法官認為市府應負全責。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法