郝市府流血驅離反核群眾 判賠45.4萬元

終結核電還權於民大遊行佔領忠孝西路，警方凌晨出動鎮暴水車將民眾驅離。（資料照。記者陳志曲攝）

2020-01-22 17:16:34

〔記者吳政峰／台北報導〕數千名民眾2014年4月27日在台北市忠孝西路參加反核遊行，隔日凌晨靜坐忠孝西路表達訴求，但遭時任台北市長的郝龍斌「限時清空」，警方出動水砲車及警械驅離手無寸鐵的民眾，許多人因此受傷，15人在義務律師團協助下聲請國賠，台北地院22日判台北市政府賠償42萬元，台北市警局也要賠償音響業者損失3.4萬元。

2014年4月28日凌晨，反核民眾靜坐佔領忠孝西路，呼籲政府正視核電危機，未獲回應，郝市府反下令「限時淨空」，台北市中正第一警分局分局長方仰寧接獲指示，調派水砲車掃射靜坐民眾，員警則持齊眉棍、鋼式甩棍等警械強勢驅離，亦有民眾遭到毆打，連路人都無端遭到波及，最後以流血畫面收場。

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其中一名樂團吉他手沈柏耀表示，當天僅靜坐未動手，卻遭到員警拳打腳踢、警棍攻擊，連皮衣外套都遭扯爛，深思後覺得集會遊行不該受到暴力對待，在律師的協助下，決定與其他人站出來聲請國賠。

驅離當日，警方為執行郝市府「限時清空」指令，出動水砲車掃射民眾，由於水砲壓力極大，被擊中者輕則瘀青，重則失明，當場造成不少民眾受傷，甚至還有一名女性的褲子被沖下走光，引發輿論譁然，質疑違反比例原則，而全案經過訴訟，上了法庭才發現我國並沒有使用水砲車的SOP，事後亡羊補牢，終於規範出水砲車的使用時機及對象，非到最後不可朝人射擊，以免造成傷亡。

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