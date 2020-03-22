武漢肺炎》被爆防疫期間人在美國 羅智強承認：爆什麼？

羅智強（見圖）今承認防疫期間人在美國，但是在1月21日就抵達，當時美國並非疫區，且已提前回台。（資料照）

2020-03-22 19:27:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員羅智強20日批評衛福部長陳時中的兒子陳彥安，替罷韓團體設計罷韓T恤，進而被網友踢爆羅智強3月1日也在美國巡迴演說，同樣是防疫期間人在海外；羅智強今（22）日對此在臉書承認他1日的確在美國，也反嗆「爆什麼」？

羅智強今（22）日被臉書粉專「峰狂打臉94爽」貼出北美巡迴演說照，當中能見羅智強此行疑似是為了參選台北市長；羅智強證實他的確有出去美國，也確實是想參選台北市長，「我3年前就説過臉書粉絲100萬讚選台北市長，我現在臉書粉絲超過100萬，兌現承諾選台北市長。」

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羅智強說，早在去年就規劃訪美巡迴演講，且這次是在1月21日抵達美國，那時美國根本不是疫情警示區，而所有演說活動以政府發布的旅遊警示為準，就算是最輕微的「一級」也立刻停辦演講，原受邀在美國15個城市巡迴演講，當美國疫情升高時，即取消了華盛頓DC、巴爾底摩、新澤西、紐約、波士頓等五城的演講。

羅智強強調，衛福部長陳時中3月11日曾說：「美國確定病例雖有增加趨勢，但整體人口相對較多，目前仍不調升旅遊疫情警示。」而後政府在3月14日對美國發布旅遊警示，羅原訂3月21日返台，提前在3月18日就離開美國，返台後也依規定足不出戶居家檢疫14天。

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