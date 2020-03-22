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武漢肺炎》痛批台灣人沒資格懷疑中國 劉樂妍：我們都服從共產黨！

劉樂妍痛罵台灣人沒資格懷疑中國，還稱中國官媒報導的疫情數據不會有假。（圖取自劉樂妍微博）

劉樂妍痛罵台灣人沒資格懷疑中國，還稱中國官媒報導的疫情數據不會有假。（圖取自劉樂妍微博）

2020-03-22 17:22:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方連日聲稱境內武漢肺炎新增確診病例為「0」，引發各界質疑是否造假，舔共藝人劉樂妍對此大動肝火，不顧身上還有手術傷口，痛批「你們有什麼資格懷疑」，「我們從1/23開始全部人待在家裡服從黨的指令」。

中國官方連續2日表示，新增確診數均來自境外輸入，境內新增確診數均為零，被世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞在記者會稱讚「驚人的成就」，但也引發外界質疑數據是否發生瞞報情事，日本副首相兼財務大臣麻生太郎對此直言「不相信」，台灣網友也認為可能有假。

舔共藝人劉樂妍對此論調表達強烈不滿，她最近剛從醫院動完刀返家居家檢疫，透過微博痛批所有懷疑中國的台灣人：「你不知道我們從1/23開始全部人待在家裡服從黨的指令，遵從黨的指揮。14億人在家裡蹲著做月子，街上商店全部關閉，空無一人，是真的！」

劉樂妍認為，台灣網友沒有資格懷疑中國出具假數據，反稱台灣充斥假新聞，劉樂妍拜託台灣民眾關注中國官媒呈報的數據，稱這些為共產黨喉舌的新聞媒體才是真實聲音，「就算你不相信，我拜託你看看嘛，好不好？看一看啊。你敢不敢看嘛？」

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