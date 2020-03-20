武漢肺炎》美國在台協會呼籲 海外美籍人士盡速返國

美國在台協會（AIT）發布通知，美國務院已將調升全球旅遊警示至第四級，呼籲海外美籍人士盡速返國。（資料照）

2020-03-20 23:45:34

〔即時新聞／綜合報導〕2019冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全球迅速擴散，美國疫情嚴峻，政府防疫全面升級，美國務院發出旅遊警示，將全球列為最高第四級「不要前往」。美國在台協會（AIT）對此發布通知，呼籲在台美人盡速返國。

美國務院警告，由於武漢肺炎疫情，全美國民都應避免出國；除非打算長期待在國外，否則人在國外者應盡快返國，同時呼籲海外國民也不要前往其他國家。

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國務院表示，許多國家正處於疫情期間，實施旅行禁令、強制隔離、關閉邊境及禁止外籍人士入境等措施，國際航班、船班也都被取消或延期，如果仍執意出國，將受到強烈干擾，且可能會被迫留在國外一段時間。

美國在台協會在官方臉書直指出，美國國務院已提升全球旅遊警示至第四級，意為「不宜旅行」，目前有許多海外美國公民表示，愈來愈多的航班逐漸取消，導致返回美國日漸困難，呼籲計畫返美的海外美國公民盡快安排返美行程。

此外，美國在台協會也提醒簽證申請人，自3月20日起，美國在台協會暫停常態性移民和非移民簽證預約，也暫停免親自面談的簽證申請案件，預計盡快恢復簽證服務，但目前無法提供確切日期。

美國在台協會臉書全文

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