「國民參審」挨轟假改革 司法院酸「少數民團」扭曲事實

司法院昨天挨轟國民參審是假改革，今天火力全開，砲轟「少數民間團體」批評不正確，扭曲事實。（記者吳政峰攝）

2020-03-19 17:04:59

〔記者吳政峰／台北報導〕陪審團協會18日轟司法院力推的「國民參審」是假改革，恐讓「政治力」與「金錢」干預審判，還點名司法院長許宗力製造8成民眾支持參審的假新聞，應下台。司法院當日未回應，時隔一天火力全開，反酸「少數民間團體」批評不正確，扭曲事實。

司法院表示，「少數民間團體」批評司法院推行國民法官制度目的在干預審判並製造假新聞，雖尊重各界意見表達，惟因批評內容並不正確，需要澄清。

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司法院指出，首先，民團指「日本最高裁判所的調查，超過兩成以上的參審員認為法官在干預審判」，司法院諷正確名稱應為「裁判員」，又說，日本裁判員制度運作十年多來所作的問卷調查中，並無此項數據。民團所指數據究竟何來，實無從得知。

其次，民團批「採用國民法官制度，在於確保能干預審判」，司法院回應，實證經驗顯示國民法官可自由表述、獨立審判，國民參審法庭由國民法官6人與法官3人共同組成，而被告的罪刑認定，必須同時包含國民法官及法官雙方意見，職業法官無法單獨認定罪、刑，且國民法官人數較多，因此國民法官不僅享有充分的獨立自主性，職業法官更須與國民法官共同討論，相互說服方能作出判決，實無干預問題。

司法院指出，2017年至2019年間舉辦的國民參審模擬法庭現場調查，實際參與的民眾有高達94.9%認為法官應在場參與討論，而不認為有法官誘導民眾意見的疑慮，不僅反映出民眾需要法律專業的法官在場協助，也印證民眾可以充分自主的作出決定。

第三，民團指「許宗力表示超過8成民眾支持參審制的數據，也是造假的假新聞。因為民眾只知道陪審團，而不清楚參審與陪審的不同。」司法院說，這項數據是出自該院2018年度委託政大學選舉研究中心執行完成的「國民參與刑事審判民意調查報告書」，回答該題項的民眾，並非僅空泛聽過陪審團，而是充分理解存在兩種不同的國民參與審判模式，進而有高達82.6%的民眾支持「法官與民眾共同決定」模式。

司法院轟，民意調查結果不容扭曲，「少數民團」的政策意見表達，不僅未有任何實據，而且扭曲事實，誠屬遺憾。

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