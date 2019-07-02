陪審制公投遭駁回 民團將提行政訴訟

2019-07-02 12:11

〔記者黃欣柏／台北報導〕由律師張靜領銜提出的陪審團制度公投案，日前遭中央選舉委員會以「內容不能了解其真意」等理由駁回，「台灣陪審團協會」今為此舉辦記者會表達強烈抗議，強調將提起行政訴訟，未來開庭時還可能邀請全民到場旁聽，繼續努力推行陪審制。

據悉，張靜提出的公投案，主文為「您是否同意有關司法改革人民參與刑事審判制度，應該採取以美式陪審團審判為藍本的陪審制，作為我國未來刑事訴訟立法原則之創制？」中選會召開聽證會後，日前以「不符公投法一案一事項規定」、「究竟是創制或複決或希望相關單位採取何種作為？語意不明」等理由予以駁回。

張靜今在會中指出，大家都了解創制跟複決是怎麼回事，從無到有的過程叫做創制，而從有變成「可能沒有」或是「沒有」就叫做複決，「這有什麼語意不明或是搞不清楚的問題？」

針對中選會稱本案理由書提到「陪審團制度」、「起訴狀一本主義」、「當事人進行主義」等制度或主義，違反「一案一事項」規定，張靜也解釋，這些都是陪審制度本質上的一環，包括司法院推動參審制也一樣有提到這些東西，並沒有違背「一案一事項」規定。

張靜還提到，中選會連主文中的「藍本」二字也認為語意不明，為此他還特別去翻了好幾本字典，根本是雞蛋裡挑骨頭，只是為了不讓提案通過。

台灣陪審團協會理事長吳景欽則表示，中選會雖有對此公投案舉行聽證會，但各方代表沒有任何人提出陪審制不能公投的疑慮，讓人質疑聽證程序只是聊備一格。

台灣陪審團協會強調，後續將針對中選會審議結果提起行政訴訟，屆時也會斟酌是否邀請全民到場旁聽。

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