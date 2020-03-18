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國民法官制規劃2023年上路 明行政院會將通過草案

行政院長蘇貞昌明天將主持院會，通過「國民參與刑事審判法草案」，明定國民法官制度時間表，將在2023年上路。（資料照）

行政院長蘇貞昌明天將主持院會，通過「國民參與刑事審判法草案」，明定國民法官制度時間表，將在2023年上路。（資料照）

2020-03-18 21:40:06

〔記者李欣芳／台北報導〕為推動國民法官制度，行政院明天召開的院會將通過司法院函送會銜行政院的「國民參與刑事審判法草案」，讓被選為國民法官的一般民眾，未來可與職業法官合審合判，考量新制上路需要時間適應，行政院並在最新的草案明定國民法官制度時間表，將在2023年上路。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，草案中規劃國民法官制度將在2023年1月1日上路。

司法院與行政院曾在2018年4月會銜將「國民參與刑事審判法草案」送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，司法院今年3月6日再次通過草案，並送行政院會銜。

據悉，這次重送草案，內容有主要有兩大變更，首先是國民法官參與審判的適用案件範圍，2018年的草案版本是規定有期徒刑7年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，這2類案件一年約1200多件；考量新制度剛上路以及檢察官人力問題，這次草案改為有期徒刑10年以上的罪行，以及故意犯罪因而致人於死，稍微縮小範圍，一年約600件。

儘管稍微縮小適用範圍，不過，政院考量人力與適應新制需要時間，希望案件數量逐步放寬，不要一開始馬上一年600件，因此在草案中加註意見，哪些罪名適用國民法官制，由行政院與司法院兩院會商定之，至於酒駕屬於故意犯罪致人於死，在2018年4月會銜此案時就已確定，酒駕將納入國民法官參與案件範圍。

至於第二個變更點，則是訂出施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表。

草案明定，年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。有國民法官參審的案件，將由3名職業法官、6名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。

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