提告張益贍涉貪？王浩宇：思考中

桃園市議員王浩宇爆料北市文基會透過影委會補助某電影拍攝後，該電影的導演就送時任副執行長的張益贍白色二手轎車。（擷取自王浩宇臉書）

2020-03-17 14:23:52

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〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇昨在臉書爆料台北市文化基金會透過台北市電影委員會（簡稱影委會）補助某電影拍攝後，該電影的導演就送了台北市長柯文哲的政治幕僚、時任台北市文化基金會副執行長張益贍一輛「有蜥蜴mark」的白色二手轎車，因為對價關係明顯，已有違反貪污治罪條例的嫌疑，他將整理資料後提告；不過，今日再被問及何時會提告？王浩宇語帶保留表示，還在「思考中」。

對此，文基會管理部總監黃文彥今日回應說，台北市電影委員會的「台北市影視合作行銷」計畫，不提供經費但提供行銷資源的協助，只要符合六個要點中其中一點即可申請協助，電影「大佛普拉斯」榮獲2017年台北電影節的「百萬首獎」、2017年台北電影節「劇情長片獎」符合合作行銷規定，影委會才會協助該電影燈箱等行銷推廣，並無支付補助該電影拍攝相關費用，直指王浩宇對業務不了解，國內影視拍攝補助業務在文化局，影委會只是協拍，並未做拍攝補助的業務，王浩宇的說法是錯誤指控。

王浩宇受訪時強調，補助本來不一定指的就是金錢，此拍片是文基會提供資源協助，但文基會副執行長張益贍涉嫌收下「有蜥蜴mark」的白色二手轎車（新車售價千萬元起跳），明顯未利益迴避，這是千真萬確的，不過，他知道拍攝該片的導演是位評價很好的導演，如今是否提告還在「思考中」。

桃園市議員王浩宇爆料北市文基會透過影委會補助某電影拍攝後，該電影的導演就送張益贍白色二手轎車。（擷取自王浩宇臉書）

王浩宇秀出張益贍今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車。（王浩宇提供）

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