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王浩宇爆料導演送張益贍轎車 北市文化局長：扯遠了

有網友也找出張益膳今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車。（取自網路）

有網友也找出張益膳今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車。（取自網路）

2020-03-17 13:11:55

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園市議員王浩宇昨爆料台北市文化基金會透過台北市電影委員會（簡稱影委會）補助某電影拍攝後，該電影的導演就送張益贍白色二手轎車，對價關係明顯。台北市文化局長蔡宗雄表示，初步了解這是2017年的事，導演最近送張益贍車子被說成對價關係，他認為扯比較遠，並強調當年影委會對於得獎作品會協助行銷推廣，導演也未直接拿到錢。

有網友找出張益贍今年曾在臉書PO出這輛白色二手轎車，並寫道「阿堯大導演送給我一台2002年的老車」，疑似指拍攝大佛普拉斯的導演黃信堯。

台北市文化局長蔡宗雄表示，初步了解這是2017年的事，導演最近送張益贍車子說是對價關係，他認為扯比較遠，而當年影委會對於得獎作品會協助行銷推廣，預算約為800萬，協助共35支片行銷，平均下來一支片約20萬上下，協助包含車廂廣告、捷運車廂、燈箱廣告等，由於並非直接給予補助，只是獲得行銷資源，導演並不會拿到錢。

至於文化局是否有補助電影大佛普拉斯，蔡宗雄表示還要再查一下，目前先針對王浩宇的指控做回應。

文基會管理部總監黃文彥表示，王浩宇對業務不瞭解，國內影視拍攝補助業務在文化局，影委會只是協拍，並未做拍攝補助的業務，「大佛普拉斯」榮獲2017年台北電影節的「百萬首獎」、2017年台北電影節「劇情長片獎」符合合作行銷規定，影委會才會協助該電影燈箱等行銷推廣，並無支付補助該電影拍攝相關費用，因此王說的是錯誤指控，至於送汽車的事就要問張益贍本人。

記者致電張益贍，但他並未接電話。

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