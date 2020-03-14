國民黨中常會18日聽取智庫諮詢報告 將啟動改革委員聘任

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，如果改革委員會委員聘任過程順利，本月底前就會正式召開第一次的改革委員會議。（資料照）

2020-03-14 14:01:57

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年大選慘敗，國民黨將成立「改革委員會」，先前的籌備委員會運作已經結束，正式委員會將由新黨魁江啟臣擔任總召集人，18日中常會先安排聽取該黨智庫報告先前7場諮詢會議成果後，然後就要啟動委員聘任作業，國民黨文傳會代理主委王育敏指出，如果委員聘任過程順利，本月底前就會正式召開第一次的改革委員會議。

至於具體改革方案何時出爐？王育敏指出，要看委員會能否達成共識，但黨內討論認為，改革委員會運作應在3個月內完成，未來具體改革結論也將送請全國黨員代表大會通過。

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未來國民黨的改革委員會成員除了中常委代表、執政縣市首長代表、地方公職代表、立委代表、青年代表以及先前主席補選候選人郝龍斌外，還要納入專家學者、社會賢達，智庫已經提供黨中央各領域議題的專家學者、社會賢達推薦名單，待江啟臣拍板聘任名單後，改革委員會就會按照「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大議題進行討論。

江啟臣就任迄今，尚未公布黨務人事佈局，黨內有人認為，既然改革委員會即將討論組織變革，江啟臣競選政見也主張組織扁平化，在改革委員會尚未確定組織變革之前，不如先暫緩人事規劃，由現有代理黨務主管留任，否則沒多久後又可能因為組織改革要做人事變動，無意真除的代理秘書長曾銘宗應該也較能接受。

不過，王育敏指出，即便未來組織再如何扁平化，黨中央的重要一級主管職缺還會繼續存在，而且未來組織變革比較大的部分應該是在地方組織，例如鄉鎮市區黨部是否縮編，因此江啟臣的人事佈局不會暫停。

至於18日中常會是否就會確定黨務人事案？王育敏說，江啟臣沒有交代，但也不排除可能，就看佈局的進度到哪裡，如果下週一、週二底定，也有可能提前公布。

除了黨務系統外，國民黨智庫董事長慣例上由黨主席擔任，因此智庫方面也將配合江啟臣的人事佈局提出總辭，目前處於看守狀態，江啟臣12日已經約談現任智庫執行長高永光。

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