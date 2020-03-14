為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

國民黨中常會18日聽取智庫諮詢報告 將啟動改革委員聘任

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，如果改革委員會委員聘任過程順利，本月底前就會正式召開第一次的改革委員會議。（資料照）

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，如果改革委員會委員聘任過程順利，本月底前就會正式召開第一次的改革委員會議。（資料照）

2020-03-14 14:01:57

〔記者施曉光／台北報導〕因應今年大選慘敗，國民黨將成立「改革委員會」，先前的籌備委員會運作已經結束，正式委員會將由新黨魁江啟臣擔任總召集人，18日中常會先安排聽取該黨智庫報告先前7場諮詢會議成果後，然後就要啟動委員聘任作業，國民黨文傳會代理主委王育敏指出，如果委員聘任過程順利，本月底前就會正式召開第一次的改革委員會議。

至於具體改革方案何時出爐？王育敏指出，要看委員會能否達成共識，但黨內討論認為，改革委員會運作應在3個月內完成，未來具體改革結論也將送請全國黨員代表大會通過。

未來國民黨的改革委員會成員除了中常委代表、執政縣市首長代表、地方公職代表、立委代表、青年代表以及先前主席補選候選人郝龍斌外，還要納入專家學者、社會賢達，智庫已經提供黨中央各領域議題的專家學者、社會賢達推薦名單，待江啟臣拍板聘任名單後，改革委員會就會按照「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大議題進行討論。

江啟臣就任迄今，尚未公布黨務人事佈局，黨內有人認為，既然改革委員會即將討論組織變革，江啟臣競選政見也主張組織扁平化，在改革委員會尚未確定組織變革之前，不如先暫緩人事規劃，由現有代理黨務主管留任，否則沒多久後又可能因為組織改革要做人事變動，無意真除的代理秘書長曾銘宗應該也較能接受。

不過，王育敏指出，即便未來組織再如何扁平化，黨中央的重要一級主管職缺還會繼續存在，而且未來組織變革比較大的部分應該是在地方組織，例如鄉鎮市區黨部是否縮編，因此江啟臣的人事佈局不會暫停。

至於18日中常會是否就會確定黨務人事案？王育敏說，江啟臣沒有交代，但也不排除可能，就看佈局的進度到哪裡，如果下週一、週二底定，也有可能提前公布。

除了黨務系統外，國民黨智庫董事長慣例上由黨主席擔任，因此智庫方面也將配合江啟臣的人事佈局提出總辭，目前處於看守狀態，江啟臣12日已經約談現任智庫執行長高永光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍事專家出「國共內戰慘敗」選擇題 網友驚：怎跟現況一樣？
2020-03-14 00:53

軍事專家出「國共內戰慘敗」選擇題 網友驚：怎跟現況一樣？
嗆爆柯P！ 蔡正元預言：民眾黨2022沒人可選台北市長
2020-03-12 20:51

嗆爆柯P！ 蔡正元預言：民眾黨2022沒人可選台北市長
最具潛力捷運站 2字頭房價將成絕響

最具潛力捷運站 2字頭房價將成絕響
國民黨「九二共識」爭議 陸委會：持續關注
2020-03-12 19:13

國民黨「九二共識」爭議 陸委會：持續關注
國民黨智庫擬訂「改革委員會」4大議題綱要 未來改革方案納新政綱
2020-02-01 14:08

國民黨智庫擬訂「改革委員會」4大議題綱要 未來改革方案納新政綱
不一樣的踢不爛！輕鬆駕馭時下最夯機能穿搭術

不一樣的踢不爛！輕鬆駕馭時下最夯機能穿搭術
政治今日熱門
2020-03-14 10:28

近60位使節代表聽阿中部長簡報 讚揚我國防疫成果

2020-03-14 11:39

聯合國女元首「獨缺台灣」 總統府嗆辣回應：換副眼鏡、多點勇氣

2020-03-13 21:21

蔡宜芳遭民眾黨停權1年 理由不是不倫戀

2020-03-13 18:59

中火爭議 政院正式宣告台中市自治條例部分條文無效

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播