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嗆爆柯P！ 蔡正元預言：民眾黨2022沒人可選台北市長

蔡正元認為，台灣民眾黨感覺就是柯文哲加上蔡壁如的黨，2022年縣市長選舉，「我很肯定民眾黨連在台北市都沒有人可以參選，不是我唱衰，是真的沒人。」（資料照）

蔡正元認為，台灣民眾黨感覺就是柯文哲加上蔡壁如的黨，2022年縣市長選舉，「我很肯定民眾黨連在台北市都沒有人可以參選，不是我唱衰，是真的沒人。」（資料照）

2020-03-12 20:51:47

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨在2020年選舉成為台灣第3大黨，前國民黨立委蔡正元被問到民眾黨是否為脅到國民黨生存，他直言，民眾黨未來要是少了柯文哲、蔡壁如，「這種黨怎麼生存？」蔡正元強調自己沒有唱衰，但民眾黨在2022年的台北市長選舉「沒有人可以參選」。

中國數碼信息旗下海外媒體《多維新聞網》近日專訪蔡正元，被問及台灣民眾黨是否威脅國民黨生存，蔡正元直言，台灣兩大黨基礎穩定，「基本上我不看好台灣民眾黨」，民進黨在今年選舉，總統票多過政黨票，「多出來的票算是游離票」，這些票會跑來跑去，這與韓國瑜的表現息息相關。

蔡正元解釋，韓國瑜從選戰開打以來，「幾乎沒有正常的新聞」，政策上無法與蔡英文對打，新莊王小姐、房地產、岳父家砂石生意等私人問題屢被外界砲轟，且支持韓國瑜的韓粉也並非國民黨選舉組織造就的產物，「離總統候選人的能量，仍然有差距。」

蔡正元說，與國民黨相較之下，民眾黨給人的感覺，就是柯文哲加上蔡壁如的黨，國民黨就算沒有馬英九、江啟臣、郝龍斌也還是個黨，2022年的縣市長選舉，「我很肯定民眾黨連在台北市都沒有人可以參選，不是我唱衰，是真的沒人。」

蔡正元以時代力量做比喻，「黃國昌一個人拚了老命，依舊沒有起色」，由此可見民眾黨也面對相同問題，「政黨發展不能光靠一個人」。

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