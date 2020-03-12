環衛立委吳斯懷 被證實向國防部索取軍機資料
〔即時新聞／綜合報導〕退役陸軍中將吳斯懷現加入立法院社會福利及衛生環境委員會，卻被發現近期向軍方要求提供機密軍機，此事經國防部證實，吳對此強調是「問政需求」，不存在其他任何意圖。
根據《民視新聞網》報導，吳斯懷澄清向國防部索取軍機是「行使立委職權」，為了問政需要，會向各部會要求提供基本資料，且這些資料全是網路上、公告中找得到的公開資料，「只是希望相關部會幫我彙整一下，方便我們的數據整理跟問政。」
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吳斯懷強調，自己的專長在於國防領域，想要研究國防白皮書實屬「合情合理」，並沒有其他的意圖；卻有內幕人士指出，吳斯懷要求提供的資料除了敏感的資通電軍作業，預算、人數等詳情，還包括陸海空軍人力編制、聯兵營整備進度、聯合戰力規劃等。
國防部證實，吳斯懷的確有提出「需求」，也有派出專員與吳斯懷面對面報告，但國家機密情報資料，國防部有做到「堅守國家機密保護法底線」。
吳斯懷的行為令外界感到不解與質疑，甚至予以砲轟，連立法院同事、台灣基進立委陳柏惟於此表示，吳斯懷要討資料，國防部礙於其立委職權，也無法不給，「如果你要洗刷這個懷疑，請明確跟台灣人民講，台灣人為誰而戰、為何而戰，我們的敵人是中國，我們的敵人是習近平。」