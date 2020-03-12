強烈反彈「口罩實名制2.0」 李來希轟政府：可惡至極

李來希認為，政府施政要簡潔便民，還需具備同理心，抨擊口罩實名制2.0不夠便民。（資料照）

2020-03-12 17:00:18

〔即時新聞／綜合報導〕政府今起推動「口罩實名制2.0」，讓民眾上網訂購口罩，此政策引發全國公務人員協會榮譽理事長李來希強烈反彈，在臉書怒轟政府「可惡至極」，買個口罩可以搞得那麼複雜。

李來希今（12）日指出，口罩屬於民生物資，是經濟部、消保會、公平會應該負責，並非由衛生福利部管理，民眾目前買個口罩要排隊、要具名、要帶卡片，這還不夠，現在要上網、要預約、要抽籤、要等待，還要多負擔通路費，政府存在的目的是什麼？

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李來希說，政府施政要簡政便民，還需具備同理心，「要站在人民的角度作思考，而不是要人民站在政府的角度，體諒政府的苦衷」，現在的政府卻反倒要求民眾能夠體諒苦衷，甚至發動網軍攻擊不同意見的人，此舉簡直「可惡至極」。

李來希認為，現在連買個口罩都弄得這麼複雜，「下次買肥皂呢？再下次買你我需要的民生物資是不是也要這樣？」李強調，「讀書的目的是讓我們知道誰在說謊，要我們明辨是非對錯，而不是培養一堆又一堆的蛋頭，今天打破蛋頭卻成了我的主要工作之一，真的有點傷感！」

李來希臉書全文

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