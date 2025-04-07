頭份驚傳人倫悲劇！ 夫返家驚見2幼子死亡 妻胸口插刀緊急送醫

警方於案發現場採證。 （記者彭健禮翻攝）

2025/04/07 17:07

上網時間：16:15

更新時間：17：07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市驚傳人倫悲劇。31歲劉姓男子今天下午發現他的妻子與9歲兒子、未滿1歲女兒倒臥房間內，兒女明顯死亡，妻子手腕則有割傷、胸口插了一把刀，尚有氣息，通報119送醫急救。警方目前於現場採證了解中。

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苗栗縣政府消防局於今天下午2點20分許，接獲案情通報，救護人員到達現場發現為1成年女性及1名男童、1名女嬰倒臥在房間內，男童、女嬰皆已身體僵硬、明顯死亡，成年女性則手腕有割傷、胸口還插了一把刀，還有生命跡象，緊急送醫，轉林口長庚救治。

頭份警方掌握，現場3人為母子，報案人為女子的丈夫劉男，事發原因調查中。

據了解，劉男為計程車司機，妻子為上班族，日前夫妻吵架鬧離婚而分居，因劉男近日來都沒有收到妻子的訊息，且妻子又將原本交由保母托育的女兒接回家裡，劉男覺得有異，今天下午回家查看，發現妻子及兒女躺在客房床上，遂通報警消。

警方於現場採證，未發現有可疑藥物及燒炭情形，2子女身上無明顯外傷。苗栗縣政府社會處接獲通報後，也派員前往了解關心，經查該家庭非社會處列管的高風險家庭。

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