蔡執政哪有地動山搖 蔡正元轟中國：國民黨幹嘛當傻瓜？

蔡正元認為，中國自己都沒有堅持九二共識，國民黨又為何要死硬解釋。（資料照）

2020-03-11 17:03:21

〔即時新聞／綜合報導〕海外媒體今（11）日刊登國民黨前副秘書長蔡正元專訪報導，談及藍營與中國之間的九二共識，蔡正元認為，中國過去堅稱失去九二共識，兩岸將會地動山搖，但蔡英文執政四年來也未見跡象，「我國民黨幹嘛當傻瓜？」

「中國數碼信息」公司旗下媒體《多維新聞網》今天刊出專訪蔡正元報導，外媒談及新任黨主席江啟臣稱九二共識是歷史事實，此說法「有走民進黨路線的感覺」，蔡正元否認此觀點，並提到中國過去對提出相同說詞的民進黨都沒行動，「有什麼立場要求國民黨去死硬解釋九二共識？」

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蔡正元指出，民進黨屢次做出反中、仇中、辱中言論與行動，中國對此根本無所謂，「你都無所謂了，我國民黨又乾嘛要沒事惹事？」中國用嘴巴喊「九二共識很重要」，但言行並不一致，且藍營目前為在野黨，兩岸關係的好壞是執政黨的事，「我在野黨談九二共識幹嘛？」

他認為，要國民黨力挺九二共識，前提是中國也要相對做出堅持，過去中方曾強調「若九二共識不在，就會地動山搖」，但難道中國覺得「斷幾個鳥不生蛋的邦交國」，就能稱作「地動山搖」？

蔡正元坦言，「我始終不覺得大陸在堅持九二共識，好像沒有九二共識也無所謂，那要國民黨單方面支持九二共識，有道理嗎？」在沒有九二共識的情況下，台獨勢力還能從美國、中國之間獲利，「那我國民黨幹嘛當傻瓜？」

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