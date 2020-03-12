推動台灣加入世衛組織 民團首度結合朝野政黨一起來

推動台灣加入世衛組織，台灣民團首度結合朝野政黨一起來。圖為2019年衛福部長陳時中在世界衛生大會場外，手持「用心看台灣」標語，爭取台灣加入ＷＨＯ情形。（曾琮愷提供）

2020-03-12 10:45:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎在全球肆虐，今年五月中旬預定召開的世界衛生大會（ＷＨＡ）也受到關注。由台灣聯合國協進會等民團昨邀立院朝野四黨團拜會外交部商討今年的世衛推案，外交部方面評估，由於疫情影響，世衛大會是否如期舉行還待觀察，但也不排除延期至七、八月間再召開。民團則呼籲，這次朝野要一致對外，一定要在世衛大會上發出台灣人民的心聲。

由台灣聯合國協進會、世界台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、立法委員黃秀芳辦公室共同發起「呼籲台灣新國會不分朝野盡速通過支持台灣加入世界衛生組織決議案」在2月21日立法院通過決議文後，在台灣聯合國協進會理事長蔡明憲邀請下，民進黨立委黃秀芳、國民黨黨團總召林為洲、國民黨國防外交委員會召委 呂玉玲、時代力量黨團總召 邱顯智出席在外交部舉行的會議。外交部則由次長謝武樵率相關官員一同討論今年五月在世衛大會的推案。這也是民團首度結合包括國民黨等朝野黨派共推世衛參與。

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發言人曾琮愷表示，從2003年台灣聯合國協進會推動台灣加入WHO（世界衛生組織）及加入UN（聯合國）運動，第一次在台灣朝野取得共識，在立法院開議第一天就通過朝野共識的決議文。所以今年與外交部開會也首次邀請四黨團出席，可以說是台灣朝野團結一致對外的象徵。

曾表示，對於今年的武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續漫延全球，台灣防疫表現被多數國家肯定的情況下，依然被世衛組織被排除在外是非常不公平，所以朝野也一致對外，做外交部、衛福部、僑委會的後盾，今年一定要在日內瓦世界衛生大會上發出台灣人民的心聲。

曾琮愷說，朝野立委也肯定外交部的努力，在日本、加拿大、歐盟、美國都在國際上聲援台灣，現在全球疫情擴散，許多國家對於世衛組織秘書長譚德塞明顯偏袒中國的言論也引起公憤，台灣人民對於中國駐世衛組織代表將台灣防疫的成效，強行收割為中國防疫成效的發言也很憤怒，所以今年我們前往日內瓦世界衛生大會，是要代表台灣人民去抗議中國隱瞞疫情，蠻橫打壓台灣，也要在會場外串連，遭受武漢肺炎疫情嚴重受創國家向中國表達抗議。

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