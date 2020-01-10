獨家》政院通過士官長加給調整案 告慰韓正宏生前願望

國防部曾在韓正宏（中）協助規劃下，向政院提出調整國軍士官督導長加給的建議方案，政院已在日前核定這項方案。（軍聞社提供）

2020-01-10 16:38:00

首次上稿 09:16

更新時間 16:38

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方黑鷹直升機失事造成8位將士殉職，總士官長韓正宏家屬婉拒軍方原規劃追晉尉官的安排，並指擔任總士官長是韓正宏軍職的最大榮耀，高層官員今天指出，國防部去年曾在韓正宏協助規劃下，向政院提出調整國軍士官督導長加給的兩項建議方案，政院已在日前核定這項方案。軍方認為士官督導長主管職務加給丶士官長專業加給等兩項的調整有助提升國軍士官整體士氣，可告慰在此次殉職的總士官長韓正宏，達成韓正宏生前願望。

請繼續往下閱讀...

國防部今天下午表示，為精進國軍士官制度，在韓總士官長協助規劃下，國防部於108年向行政院提出兩項士官長加給調整建議案，以鼓勵士官逐級發展及長留軍旅服務。

第一項為士官督導長主管職務加給：考量各級士官督導長職掌與責任，由不分層級均為3,855元，改為區分三個層級，調整為營、連級4,240元、旅群級6,365元、軍級以上至參謀本部9,690元。此項加給行政院已於108年5月1日核定發給。

國防部說， 第二項為士官長專業加給：爭取調增一等、二等、三等士官長專業加給，以提高士官留營誘因及穩固基層戰力，目前已送至行政院，核定程序當中。

軍方官員說，三軍部隊的士官督導長人數不多，從營連級到指揮部丶司令部單位都有士官督導長，國防部則設有一席總士官長，為士官階層的最高領導官。

但官員表示，過去制度比較不公平的地方，在於國防部層級的總士官長丶司令部層級的士官督導長，領的跟營連級士官督導長一樣多，並沒有為因是在國防部及司令部任職而有較高的待遇，反而是擔負的責任更重，形成了責任加重丶待遇卻未同步調整的失衡情形。

官員說，軍方先前曾徵詢韓正宏的意見，並據以向政院提出國防部規劃版本，行政院已在去年核定第一項方案，第二案方案也已獲得政院同意，目前只待行政流程完備後，就可公佈實施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法