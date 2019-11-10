解析競選口號 韓國瑜：行政院長負責人民有錢

國民黨總統參選人韓國瑜指出，未來總統負責台灣安全、行政院長負責人民有錢。（記者王榮祥攝）

2019-11-10 23:26:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今表示，他提出「台灣安全，人民有錢」，曾被問到口號很好但怎麼推動？他認為，總統負責兩岸國防外交、台灣安全，行政院長帶領八部二會進行紮實政務、人民有錢。

韓國瑜今天在醫界後援會中指出，以前廟裡拜拜一定講國泰民安、風調雨順，他小時後不懂，年紀大了慢慢了解，這8字蘊藏很多意思，只是風調雨順要看老天爺、國泰民安是靠自己努力，如果自己不努力，選不出優質政治人物、政黨，當然國不泰民不安。

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他進一步提及自己的政見主軸「台灣安全，人民有錢」，曾被問到口號很好但怎麼做？一句話，就是總統負責兩岸、國防、外交，台灣兒全，行政院長帶領8部2會，真正紮實的政務推動、負責人民有錢，這樣的結合，就是為開創台灣美好。

韓國瑜說，一個政府、一群政治人物忘記基層民眾，「這是多麼可怕的執政，這太恐怖」，這3年半「大家知道台灣現況是什麼樣子？現在最可怕的發展是看到世界忘記台灣、台灣也忘記世界，這怎麼得了」，眼前多苦都不怕、怕的是未來沒有希望，如果台灣現況繼續讓民進黨執政，「未來4年、台灣會變什麼樣？只有天知道」。

他跟大高雄醫界後援會保證，如果選民再給國民黨一個機會，也給台上8位立委參選人一個機會，大家絕對不敢忘記台灣人民的託付、絕對不忘肩膀責任，一定苦民所苦、認真執政，這是人民託付給我們的。

韓國瑜說，人生不滿百、常懷千歲憂，人民需求就是四個字、安居樂業，從事政治活動，就是要幫人民達到這目標。

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