神存在嗎？韓國瑜透露父親生前說的話...

韓國瑜（中坐者）接受牧師的禱告祈福。（記者洪定宏攝）

2019-11-10 21:36:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天回高雄，前往大使命教會接受牧師的禱告祈福，場面熱烈。

韓國瑜致詞時透露，他父親一輩子是無神論者，但過世前告訴他：「兒子啊，真的有神啊！」

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韓國瑜質疑父親：「您看到了？您聽到了？」韓父回說：「我感覺到了！」

所以，韓國瑜強調，他進到神的殿堂，感覺很平靜。

不過，儘管韓國瑜兩度聲稱不要有任何政治語言，但韓粉仍高喊「總統好」、「凍蒜」。

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