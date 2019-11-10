任韓國瑜副手 張善政：覺得我適合，就接受吧！

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問總召張善政表示，既然韓國瑜需要副手就幫韓忙，至少自己有一些影響力，不能置身事外，才決定願意站出來。（資料照，記者吳正庭攝）

2019-11-10 19:55:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨總統參選人韓國瑜明天上午將跟外界報告「副手」人選，今天傳出是國政顧問團總召、行政院前院長張善政，張今天人在花蓮壽豐鄉的農地務農說：「既然覺得我適合，就接受吧！」等會他會立即坐車上台北，在火車上把思緒整理一下，明天跟大家報告。

張善政說：「當初馬總統找我當院長的時候，我就想總統應該是考慮過很多，如今，韓國瑜找我，也是應該多方考慮過了，評估過各個的人選的優劣」，原本他計畫明天才要回去，因為週日花蓮往台北的火車票很難買，但接到這樣的消息，他等下就要先趕回去。

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張善政說，原本要在壽豐過退休生活，花蓮這邊才是他最喜歡的環境，既然韓國瑜需要副手就幫韓忙，他批評台灣被蔡英文搞得快完蛋了，他認為台灣被蔡政府搞得氣數已盡，再四年大家就不敢想像會變成怎樣，至少自己有一些影響力，不能置身事外，才決定願意站出來。

張善政說，他在2016、2017年幾乎沒有批評過什麼事情，去年覺得蔡英文繼續再執政下去，台灣會完蛋，有危機感所以才站出來，國民黨初選時沒有特別選邊，韓國瑜或郭台銘出來都樂觀其成，既然韓國瑜出來，盡量幫韓忙，不要讓蔡英文再幹第二任，這就是他的出發點。

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