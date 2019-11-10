韓國瑜當年怎麼出國？李佳芬爆秘辛：靠救國團

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬10日出席「張老師基金會50週年年會暨授證典禮」致詞，指韓國瑜當年靠著救國團的「青訪團」才有機會出國，因此救國團在他心中佔有不可磨滅的地位。（記者簡榮豐攝）

2019-11-10 12:07:33

〔記者羅綺／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬再度為韓國瑜的青年出國留學補助政策解釋，並指出救國團在韓國瑜心中佔有一席不可磨滅的地位。

李佳芬週日於救國團劍潭海外青年活動中心參加「張老師」50週年年會時表示，韓國瑜最近提出關於孩子、青少年方面的協助，包括學貸的免息、出國交換一年，是來自於他自身的經驗。

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李佳芬進一步指出，韓國瑜小時候家境不好，沒有機會出國，所幸參加救國團的海外青訪團打開視野，所以韓國瑜才希望年輕一代也有機會出國。

李佳芬強調，韓國瑜當年靠著救國團的「青訪團」才有機會出國，對救國團懷有深刻的情感，救國團在他心中佔有一席不可磨滅的地位。

另外，前總統馬英九也出席同場活動，但一到就打臉韓國瑜對潛艦國造的疑慮，直指「我任內就有規劃」；而場中也僅與李佳芬簡單握手，兩人互動並不熱絡。

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