臉書心理測驗藏危機？ 他追查幕後公司爆隱憂

美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學助理教授王宏恩今（8）日在臉書發文，指出身旁朋友長輩在玩的心理測驗，是之前被調查出專門建立內容農場「歡享網」的幕後公司「無為科技」所做。（圖擷取自臉書）

2019-11-08 16:01:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達大學拉斯維加斯分校政治學助理教授王宏恩今（8）日在臉書發文，他發現身旁朋友長輩在玩的心理測驗，點開來看，是之前被調查出專門建立內容農場「歡享網」的幕後公司「無為科技」所做，讓他擔心這些心理測驗是否會有其他運用。

王宏恩PO文指稱，發現最近朋友長輩在玩的這些心理測驗，例如出門帶什麼物品看別人怎麼看你、選哪位背影看你愛情觀之類的；連結點開來看，可以看到是位於中國的「無為網絡科技有限公司」所做，他說，此公司之前曾被調查出來，是專門建立內容農場「歡享網」的幕後公司，總部位在秦皇島。

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因這些遊戲的隱私條款也清楚說明會把資料存在中國，包括按下遊戲之後對方就會取得臉書基本資料，包括大頭照與好友名單，讓王宏恩不禁懷疑，這些繁體字的心理測驗們，到底是單純衝流量賺錢、還是會被拿來做其他運用，可能要特別小心。

王宏恩表示，大家偶爾也會在各種狀況下把資料送出去給各種遊戲公司；不過，他覺得，無為科技跟歡享網比較麻煩的是，歡享之前有建立各種台灣政治人物的粉絲團，包括韓、郭等；他稱，心理測驗加粉絲團就是之前臉書上「劍橋公司」的影響選舉策略之一。

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