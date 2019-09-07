注意！中國查出42款APP盜個資、偷錄音 2款追劇APP上榜

2019-09-07 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕民眾長期以來對中國APP及部分3C產品抱有疑慮，認為有暴露個資、侵犯隱私的風險。日前中國廣東省公安公佈8月份監控結果，赫然發現中國42款APP有侵犯人民隱私的違法犯罪行為，其中包括「西瓜視頻」、「芒果TV」2款知名追劇APP也被列入名單中。

根據中媒報導，中國相關單位已將名單與調查結果上報公安部，各地公安機關也開始清理整治。其中，知名追劇APP「西瓜視頻」被發現會讀取用戶手機通訊錄；另一款「芒果TV」更被發現，會隨時使用麥克風偷錄音，還會收集用戶位置，也就是說，載了這款APP，隨時有被監聽的風險。

中媒指出，廣東公安將會繼續進行調查，和對違規的APP廠商進行治理，將持續調查是否有APP侵犯個人隱私權，或涉及違法行為。

根據中國官方公布的名單，這42個APP程式包括「西瓜視頻」、「廣圖」、「芒果TV」、「貝殼找房」、「湘財證券」、「動態牆紙」、「聖才電子書」、「飛盧小說」、「紅果免費小說」、「手機電視」、「戲緣」、「愛音斯坦FM」、「南瓜電影」、「銷冠經紀」、「通付MPOS」、「日照銀行」、「徵貸網」、「鑫匯寶貴金屬」、「教育家社區」、「北部灣珍珠」、「推賣客」、「小豬佩奇學兒歌故事」、「想用」、「星空探索」、「咕咚」、「口袋貴金屬」、「hot男人」、「拆掉思維裡的牆」、「漁管家」、「媽媽必讀」、「零點看書」、「次元漫畫」、「超好看故事」、「小讀」、「拉風漫畫」、「雲閱文學」、「測測顏值吧」、「天天小說」、「視讀免費小說」、「豆豆免費小說」、「動漫小屋」、「飛芒書房」。

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