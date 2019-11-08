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警告全世界！ 川普顧問：中國隨科技輸出威權主義

川普政府的白宮首席科技顧問克瑞蕭斯（Michael Kratsios）7日表示，中國在成為科技大國的同時，也向世界輸出威權主義，如果不加以制止，西方世界的自由將會遭到破壞。（歐新社）

川普政府的白宮首席科技顧問克瑞蕭斯（Michael Kratsios）7日表示，中國在成為科技大國的同時，也向世界輸出威權主義，如果不加以制止，西方世界的自由將會遭到破壞。（歐新社）

2019-11-08 14:13:08

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府的白宮首席科技顧問克瑞蕭斯（Michael Kratsios）7日批評各國向中國5G網路和人工智慧技術「張開雙臂」，並指中國在成為科技大國的同時，也向世界輸出威權主義，如果不加以制止，全世界的自由將會受到破壞。

綜合媒體報導，克瑞蕭斯7日在葡萄牙舉行的世界網路峰會（Web Summit）上發表演講時說，「如果我們現在不採取行動，中國對科技的影響和控制不僅會損害其本國公民的自由，也會損害全世界所有公民的自由。」

克瑞蕭斯表示，中國通過扭曲科技，用審查凌駕言論自由，公民控制凌駕公民權利，由此建立了一個先進的極權國家。克瑞蕭斯說，當美國與其盟國為了良好意願合作發展科技的同時，中國政府卻將其威權主義輸出到外國。

克瑞蕭斯還特別提到中國華為，他強調，華為是中國政府威權主義的代表，該公司依照法律的要求必須配合中國政府工作，他提到非洲聯盟總部的電腦安裝華為的設備後，遭到中國駭客入侵的新聞報導。

華為公司特別對克瑞蕭斯的言論發表聲明，指網路安全和隱私保護未來仍將是華為優先考量的重點項目。

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