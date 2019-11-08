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美政府是最大客戶！美企非法進口、販售中國資安設備遭起訴

Aventura進口中國資安設備並包裝成美國製造，遭聯邦檢察官起訴。（美聯社）

Aventura進口中國資安設備並包裝成美國製造，遭聯邦檢察官起訴。（美聯社）

2019-11-08 08:09:40

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於美國紐約的科技公司「Aventura Technologies」，7名現任、前任員工被控非法進口中國的監視、資安設備，使得美國政府與私人客戶面臨安全風險，遭聯邦檢察官起訴。

《路透》

《路透》報導，聯邦檢察官指出，被告向顧客謊稱公司的產品是美國製造，但其實多半是從中國進口而來，其中一些產品還存在資安風險，這樣的詐欺行為從2006年持續到這個月。

Aventura公司成立於1999年，最大客戶正是美國政府部門，包括和陸軍、海軍和空軍都有生意往來；Aventura在網站上自稱「真正的單一來源製造商」，提供硬體、軟體及周邊產品給政府、軍隊和企業。

Aventura還會在從中國進口的產品貼上美國製造的標籤混淆視聽，自2010年以來，公司收入達8800萬美元（約台幣26.9億元），至2018年底，透過與美國總務署的合約提供2070萬美元（約台幣6.3億元）的安全設備給美國政府。

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