中國輸出數位威權主義 澳洲智庫報告中譯版上線

2019-08-14 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕由澳洲智庫澳洲戰略政策研究所 （Australian Strategic Policy Institute, ASPI）針對中國科技公司在全球擴張情形，今年4月所發表的研究報告 ，其授權翻譯的中文版報告《中國科技巨頭的圖像與行動軌跡》 日前（7日）已於《新世代安全論壇 》網站正式刊登。該報告指出中國透過這些科技巨頭，將社會監控科技對外輸出，進而輸出威權價值，協助中共政權達成政治目的，也造成這些國家的人權狀況更為嚴峻。

該報告指出，所有的中國企業都受到中國越來越嚴格的安全、情報、反間諜與網路安全法規的規範，中國的資訊科技與電信公司與中國共產黨之間的密切關係，引發全世界強烈疑慮，中國輸出的監控科技，是否被中國共產黨用來作為推進戰略目的，與地緣政治利益的工具。

研究報告中也指出，中國幾家科技公司也直接參與了中國的侵犯人權行為，包含高達150萬的維吾爾族穆斯林被拘留在新疆集中營。從通信監控到面部識別，這些技術提供了精準和廣泛的監控，如此監控網絡已經讓其公民愈來愈被困於中國政府所佈設的全面監控系統之下。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）成立於2001年，為立場中立的獨立智庫，其核心宗旨是為澳洲政府提供國防、安全，以及戰略政策的決策方向。

《新世代安全論壇》刊載有關防衛台灣的國內外文獻、研究報告，期能提升國人對國防及安全的認識、與促進國家安全政策的交流與對話，一同為未來世代捍衛台灣人珍貴的民主生活。

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