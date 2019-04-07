開價50萬買粉專！不禮貌鄉民團狠嗆：拎北台灣人 你們買不起

2019-04-07 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日許多臉書粉絲團收到不明帳號私訊，詢問是否願意賣出粉專經營權。台派粉專「不禮貌鄉民團」昨（6）收到第三封詢問收購的私訊，對方豪邁開價50萬，粉絲團管理人今（7）特發聲明表示，「你們這些中國人，不須（需）要再寄信來跟我喊價，不管你們是開50萬、500萬還是5000萬，我都不會賣。」，並嗆「拎北（我）是台灣人，你們買不起。」

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」粉絲多達20萬，其管理人今PO文表示，昨天收到第三封詢問收購粉專的訊息，並PO出對話紀錄截圖，只見出價方說，「管管（指粉專管理人）可以購買你的粉專嗎？價錢可以談喔」、「50萬可以嗎？」、「50萬台幣」、「錢不是問題，管管」。

管理人特地以台語錄音、中文字幕發出聲明，「用膝蓋想也知道，躲在這（帳號）後面的，都是中國來的。」他表示，就算對方開價5000萬也不會賣粉專，「不要以為每個台灣人都像國民黨那麼好收買」。

管理人警告，若再收到類似訊息，絕對會罵回去，「拎北（我）是台灣人，你們買不起。」他這輩子都是台灣人，絕對不當中國人，也不收中國人的錢。

除了不禮貌鄉民團，只是賭藍、姆士捲雜物誌、我是中壢人等粉專皆公開表示收到類似訊息，已明確表態不會出售粉專。

行政院長蘇貞昌昨（6）對此表示，中國以錢收買各階層的人，並組織網軍，製造假消息、散布假新聞，為的是讓台灣離心離德，方便併吞。蘇要求各部會加強防制，別讓民眾因假新聞而對政府產生誤解。

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