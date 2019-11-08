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中山大學教授遭監看 傳韓國瑜陣營廖達琪也受害

韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治所教授廖達琪。（資料照）

韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治所教授廖達琪。（資料照）

2019-11-08 09:06:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄中山大學驚傳有10多名兩岸關係與政治學者，遭假帳號監看電子信箱，時間長達3年，入侵者IP有從美國、中國、香港登入紀錄。有媒體指出，傳韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治所教授廖達琪也在監看名單中。

《中國時報》報導，台灣基進爆料，監看事件針對中山大學政治所以及活躍於兩岸與台灣公共事務的教授，報導稱韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治所教授廖達琪也在監看名單中。對此廖回應，反對監控手段，並強調自己和政界關係不密切、不去中國、不管兩岸事務，還不了解這次的事件，所以暫不妄加推論。

台灣基進臉書表示，中山大學政治所陳至潔教授的文章稱有「身分不明的監看者」利用郵件系統漏洞，監看10多位教授的電子郵件，且針對的是政治所和活躍於兩岸與台灣公共事務的教授。但目前點進陳至潔臉書，該篇文章已移除。

本報報導，不明人士是利用Open Webmail系統漏洞，創設假帳號冒充校方行政人員，監看學者電子郵件。陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，已請教育部了解相關情形。廖達琪則說，有聽到其他教授反映收到怪信，但自己並非研究兩岸關係，沒有發現異狀。

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