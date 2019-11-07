庶民破滅》貸款韓國瑜惹議！台肥：涉及個資不再回應

貸款韓國瑜惹爭議！台肥最新聲明「涉及客戶個資不再回應」。（資料照）

2019-11-07 18:17:07

〔記者張慧雯／台北報導〕立委爆料指稱韓國瑜找政治人物施壓、要求台肥借款兩成房價（約1400萬元），台肥昨（7）日先表示「是通案不是特權」，但由於央行、金管會皆不願為此背書，傍晚則發布澄清稿，改口「對公司客戶權益保障及恪遵公司業務機密的保密規定，不宜再對相關問題回應」。顯然受到各方強大壓力，只好選擇低調閉嘴。

昨日上午台肥針對韓國瑜借款一事指出，當年因法令更改，豪宅原本能貸款七成卻降為五成，許多買家無法負擔要求台肥借款，為此找律師研究過、也請示過金管會，對於有需要的住戶由台肥提供借款，「這是通案、不是特權」，也「不只借給韓國瑜」！

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不過，此話一出受到各方壓力，傍晚台肥以澄清稿方式表示，日昇月恆住宅合建案是2011年以預售方式推出，並於2015年開始陸續完成交屋，台肥委由專業代銷公司辦理，買賣過程並不介入，對於客戶資料絕對嚴守個資法以及公司法相關規定執行業務。

而對於近日日昇月恆住宅合建案的相關報導，台肥也低調再次表示：「實屬市場傳言或臆測，本公司不予置評；並基於對公司客戶權益之保障以及恪遵公司業務機密之保密規定，不宜再對相關問題回應。」

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