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庶民破滅》7200萬豪宅疑雲 韓競總：個資被拿到、不寒而慄

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾在2011年失業狀態下，購買台北市南港總價7200萬元的豪宅，韓國瑜競選發言人葉元之今日受訪時表示，當年房子並未完成過戶，純脆只在預售階段，理論上這件事情只有當時的建商台肥知道，為何幾年後韓國瑜要參選總統，相關個資會被人拿到，讓人覺得不寒而慄。（記者施曉光攝）

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾在2011年失業狀態下，購買台北市南港總價7200萬元的豪宅，韓國瑜競選發言人葉元之今日受訪時表示，當年房子並未完成過戶，純脆只在預售階段，理論上這件事情只有當時的建商台肥知道，為何幾年後韓國瑜要參選總統，相關個資會被人拿到，讓人覺得不寒而慄。（記者施曉光攝）

2019-11-07 10:48:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾在2011年失業狀態下，購買台北市南港總價7200萬元的豪宅，韓國瑜競選發言人葉元之今日受訪時表示，當年房子並未完成過戶，純粹只在預售階段，理論上這件事情只有當時的建商台肥知道，為何幾年後韓國瑜要參選總統，相關個資會被人拿到，讓人覺得不寒而慄。

葉元之指出，民進黨最近已經加強攻擊力道，包括前幾天民進黨團攻擊韓國瑜的青年政策跳票，高市府教育預算減少6億元，但這完全是因為少子化的關係，民進黨惡意移花接木與抹黑，隔天又抹黑韓國瑜妻子李佳芬提及母語在家學的說法是歧視，再加韓國瑜幾年前的買房往事被挖出來，他認為民進黨已經發動攻勢，並以慣用手法造謠、抹黑，這也是民進黨的習慣。

對於民進黨立委林俊憲爆料指稱，韓國瑜當年購屋時要求業主台肥借款兩成，遭台肥拒絕後，台肥又突然把錢借給韓國瑜，並懷疑韓有對台肥施壓，葉元之說，韓國瑜當時是失業狀態，無權向台肥施壓，林俊憲說法完全是惡意造謠與抹黑。

他指出，那間房子韓國瑜是在2011年購入，2016年賣出，工期款是以積蓄與收入支付，後來就在準備要過戶時，韓家發現貸款壓力實在太大，因為買不起，決定賣掉，還賠了200多萬元，因此根本沒有過戶，也未啟動貸款程序。

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