庶民破滅》質疑韓逼台肥借1400萬 林俊憲：凡走過必留痕跡

民進黨立委林俊憲質疑，韓是否曾找人逼迫台肥借他1400萬元，也就是房價的2成，為何台肥原發存證信函說不借，後來又大轉彎，請韓說清楚。（記者廖振輝攝）

2019-11-07 10:31:32

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昔強打「庶民牌」，強調一瓶礦泉水、一碗滷肉飯打選戰，而今卻被爆料斥資7200萬元購買南港豪宅。對此，民進黨立委林俊憲上午受訪提出質疑，詢問韓是否曾找人逼迫台肥借他1400萬元，也就是房價的2成，為何台肥原發存證信函說不借，後來又大轉彎，請韓說清楚。

林俊憲表示，韓國瑜昨天的聲明說買房無關特權，但卻不敢回答他所提出的問題，就是有沒有逼迫台肥借2成的房價。林說，當年馬政府打豪宅，規定台北市7000萬元以上的豪宅只能貸款5成，之前的市場原本約可貸到7、8成。

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林俊憲說，韓國瑜買了這間房子後，他想請問韓，「你有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求台肥借你兩成房價的錢？隔月台肥有沒有發存證信函回覆，說不可以借你錢，非常清楚的拒絕你的請求。」

林俊憲質疑，遭台肥拒絕後，韓市長有沒有開始找人去喬，找政治人物去施壓台肥，讓台肥在差不多3個月後，也就是2015年4月，就借出1400多萬元，且韓非常厲害，他把原本應該是買房子的人要繳給台肥的錢，把它解釋成欠台肥，然後特准韓分20年來償還，「這不就等於是貸款？不就等於是特權？」

林俊憲批評，不要說一般庶民做不到，就算權貴買房，都沒像韓國瑜這麼厲害，請問韓可否回答這些問題？韓說「買房是人民的權利」，這當然；韓說「買房不關權貴，是嗎？」那憑什麼可以讓一家已經正式發存證信函，拒絕借兩成房貸的台肥大轉彎借錢，希望韓仔細回想一下。

林俊憲說，韓只敢講什麼國家機器，買房的事情大概幾個月前，很多名嘴就在電視上講，韓當年賣房子打了多少通電話，急著要賣，甚至把契約書到處傳，自己大嘴巴都忘記了，凡走過必留下痕跡，希望韓應該面對誠信問題，「要選總統，就應該要受到社會的檢驗」。

對於媒體詢問，這些資料不公開，是從哪裡得到？林俊憲回稱，韓去喬事情，拜託那麼多人，有多少人參與在裡面，當年有多少人知道這件事情，韓自己心裡非常清楚。

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