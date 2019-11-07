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庶民破滅》特權借款給韓國瑜？台肥：是通案！
2019-11-07 11:07:55
〔記者張慧雯／台北報導〕針對立委爆料指稱韓國瑜找政治人物施壓、要求台肥借款兩成房價（約1400萬元），台肥今（7）日則鄭重澄清「當年因法令更改，豪宅原本能7成貸款降為5成許多買家無法負擔要求台肥借款，為此找律師研究過、也請示過金管會，對於有需要的住戶由台肥提供借款，這是通案，不只借給韓國瑜！」
台肥表示，過去房貸都可以貸7成，但當年因豪宅貸款法令規定降為5成，部分住戶表示「資金轉不過來」，希望台肥能借款給住戶，但台肥身為企業，照理是無法借錢給一般民眾，為此台肥特別找律師研究，更向金管會請示、取得核准，遂提供購屋人2成房貸。
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台肥也說「不只韓國瑜、當時所有購買的住戶若有需要的台肥都有借，甚至現在還有繼續還款的，這個不是個案、是通案！」