庶民破滅》7200萬豪宅賠售？杜奕瑾爆：空手「賣紅單」賺價差

PTT創始人杜奕瑾爆料，韓根本沒賠售，而是靠著所謂的「賣紅單」操作，做高房價省首付及轉手更名省税，讓人「看似賠售其實買空賣空賺價差的」手法。（資料照）

2019-11-07 11:23:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆出曾在失業期間買下7200萬元的豪宅，遭外界質疑自稱「庶民」的說法破功，韓則聲稱後來認賠讓出去，不過，台灣PTT創始人杜奕瑾爆料，韓根本沒賠售，而是靠著所謂的「賣紅單」操作，做高房價省首付及轉手更名省税，讓人「看似賠售其實買空賣空賺價差的」手法。

「鄉民之神」、PTT創始人杜奕瑾在臉書引述粉絲團「失去的元素」，該粉絲團指出，7200萬豪宅新聞目前鬧得沸沸揚揚，引發正反兩面論戰，有人批一個失業的人，如何購買7200萬的房子？而韓粉則護航，房子賣出還賠200多萬，怎麼能說炒房？

請繼續往下閱讀...

「失去的元素」透露，大家都誤會了，其實真的沒有炒房，因為韓「真的沒有買房子」，稱這種「特權庶民」的操作手法，要搭配「韓國瑜施壓台肥借款房價2成」以及「101年8月實施實價登錄」才看懂。

網：韓國瑜沒買房 「賣紅單」如同賣黃牛票

「失去的元素」解析，首先韓真的沒有買房，因為當時這個建案是預售屋，所以不是買房子，買的是「訂購單」，也就是用訂金先擁有購買這個房子的權利，若準備交屋前房價已經上漲，有人想買這個房子，他則把訂購單的權利賣給下家，賺取房價上漲的價差，由於這個過程中房子始終都沒有登記在第一手的買家身上，賣出去的時候，完全不用繳稅金，這就是所謂的「賣紅單」，這就跟賣黃牛票是一樣的概念。

網：台肥借款20% 正好讓韓擁購買權

而從「韓國瑜施壓台肥借款房價2成」新聞來看，預售屋的付款拆分表為「訂金+簽約金7%（一開始簽約付款）」、「工程款7%（興建中付款）」、「封頂+使照 6% （蓋完交屋付款）」，剛好是20%，「失去的元素」爆：「所以這個賣黃牛票的，不但不拿錢出來買票賺價差，還要賣票的拿錢借他來先買票，換言之台肥借他二成的房價款項，讓他擁有購買權。」

網：台肥借1440萬 讓韓平白搬走900萬

另外從「101年8月實施實價登錄」來看，100年購買時是不用登錄，只要建設公司願意配合，「要說購買價是多少就多少」；對此，「失去的元素」指出：「換言之假設實際購買價是6000萬，作價7200萬，冤大頭台肥再拿2成1440萬借草包，支付那2成房價都還有剩，然後賣給下一手6900，平白搬走900萬」，粉絲團強調，整個過程中連房子都沒有，連錢都不用付。

杜奕瑾也補充表示，這個在中國叫做「更名房」，中國房地產亂象整改的重要項目之一，在中國去買房子時業務告訴你都賣完了，不過有一個人要退訂，很多是關係人賺外快方式。

既能「做高房價省首付」，也因為轉手更名省税讓人「看似賠售其實買空賣空賺價差的」；杜奕瑾強調，這是銀行跟開發商關係同時好的黃牛操作、酬庸方式可以做到開盤即清盤，很多人因為這樣炒房發財，酸「把財富自由的人說失業是庶民限制了自己的想像力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法