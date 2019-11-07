ISO矮化台灣 政院：台灣絕非中國一省將提出抗議

針對國際標準組織（ISO）長期矮化台灣，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，台灣絕對不是中國的一省，將持續向ISO抗議。（記者李欣芳攝）

2019-11-07 13:04:19

〔記者李欣芳／台北報導〕監察院今天發布新聞稿指監院通過調查報告指出，國際標準組織（ISO）長期將台灣列為中國一省，要求政院督促相關部會檢討改進，對於ISO矮化台灣的問題，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天中午受訪表示，台灣絕對不是中國的一省，政府2007年曾向日內瓦的法院提起訴訟，將會持續向ISO抗議。

監察院今天發布新聞稿指出，國際標準組織（ISO）從1974年在ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期不法並不當以Taiwan （Province of China）（台灣，中國一省）名稱列示國名，以及阻礙ISO相關議題合作參與案，監察院財政及經濟委員會、外交及僑政委員會聯席會議6日已通過調查報告，促請行政院督促相關部會檢討改進。

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行政院今天召開院會，Kolas在會後記者會回答媒體提問表示，台灣絕對不是中國的一省，ISO這樣稱呼台灣已經不是第一次，政府2007年就曾向日內瓦的法院提起訴訟，將會持續向ISO抗議。

經濟部次長曾文生表示，對於監委指出1947年以來的ISO會籍問題，這牽涉台灣的外交處境，未來有任何機會表達主權立場，都會適當表達；至於如何整合各部會，建立國家標準與標準檢驗力量，經濟部一定會持續努力。

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