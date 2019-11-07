美國智庫學者分析反送中 葛來儀：北京對台恐更強硬

美國智庫資深顧問葛來儀（中）在最新的播客節目中分析反送中運動。（資料照）

2019-11-07 10:49:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）在最新的播客節目中分析反送中運動，她說，將促使中國重新省思對台政策，且可能朝更強硬的方向發展；台灣恐面對更大外交、政治及軍事方面壓力。

葛來儀與另一名CSIS中國問題專家布蘭契特（Jude Blanchette），在5日「中國國力」（China Power）節目上，探討「反送中」運動對中國未來政策及台灣明年一月大選的影響；她在節目中指出，香港「反送中」運動帶來的長期衝擊，將使中國重新省思對台政策。

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葛來儀指出，若「一國兩制」的實行在香港證明失敗，中國會重新反思對台方針，不過，她猜射：「在中國國家主席習近平統治之下，中國不會朝較溫和方向去，而會向更強硬方向發展。雖然這不必然代表會使用武力，但中國內部可能會有人這麼要求。」

葛來儀進一步分析，雖然習近平還需要處理，像是美中貿易戰、中國經濟放緩及未來人口等問題，所以不太可能將台灣議題擺在第一要位，但北京還是可能會好好反思未來對台政策。她說，能確定的是，台灣可能面對更大外交、政治及軍事方面壓力。

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