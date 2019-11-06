庶民破滅》韓國瑜買7200萬豪宅 館長暴怒開轟！

館長陳之漢（見圖）怒嗆韓國瑜「2020讓你知道，騙人的下場」！（資料照）

2019-11-06 19:09:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體爆料，2004年尚未擔任北農總經理、無業下，曾買下台北市南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。對此，館長陳之漢怒嗆，「2020讓你知道騙人的下場」！

韓國瑜今日遭媒體爆料花7200萬買房，遭質疑是否「庶民」形象破裂？對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡解釋，「庶民」就是所謂「平民」的意思，指的是沒有特權的人，而「庶民」也是可以有買賣房產的權力，屬於個人的財務規劃。

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「如果他是庶民，我他媽就是賤民！」對此，館長今日下午在臉書發文怒轟，館長更怒嗆韓國瑜：「2020讓你知道騙人的下場！」

對此，網友也紛紛在館長貼文下方留言表示「我們1/11將結束這場鬧劇」、「以韓總的標準，我連當難民都沒辦法」、「庶民是買農舍不夠，要加碼買千萬豪宅，才能成真正的墅民！」、「7200萬豪宅的庶民」、「又把庶民線往上調高了，不知道何時才能追上！」、「買得起豪宅叫庶民」。

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