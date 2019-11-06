為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

庶民破滅》韓國瑜買7200萬豪宅 館長暴怒開轟！

館長陳之漢（見圖）怒嗆韓國瑜「2020讓你知道，騙人的下場」！（資料照）

館長陳之漢（見圖）怒嗆韓國瑜「2020讓你知道，騙人的下場」！（資料照）

2019-11-06 19:09:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日遭媒體爆料，2004年尚未擔任北農總經理、無業下，曾買下台北市南港一間當時價格高達7200萬的豪宅。對此，館長陳之漢怒嗆，「2020讓你知道騙人的下場」！

韓國瑜今日遭媒體爆料花7200萬買房，遭質疑是否「庶民」形象破裂？對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡解釋，「庶民」就是所謂「平民」的意思，指的是沒有特權的人，而「庶民」也是可以有買賣房產的權力，屬於個人的財務規劃。

「如果他是庶民，我他媽就是賤民！」對此，館長今日下午在臉書發文怒轟，館長更怒嗆韓國瑜：「2020讓你知道騙人的下場！」

對此，網友也紛紛在館長貼文下方留言表示「我們1/11將結束這場鬧劇」、「以韓總的標準，我連當難民都沒辦法」、「庶民是買農舍不夠，要加碼買千萬豪宅，才能成真正的墅民！」、「7200萬豪宅的庶民」、「又把庶民線往上調高了，不知道何時才能追上！」、「買得起豪宅叫庶民」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
館長曾怒譙韓國瑜痛罵三字經！影片曝光網友大讚先知
2019-11-03 18:20

館長曾怒譙韓國瑜痛罵三字經！影片曝光網友大讚先知
庶民破滅》韓國瑜自稱庶民買7200萬豪宅 尹立：那我是賤民
2019-11-06 13:23

庶民破滅》韓國瑜自稱庶民買7200萬豪宅 尹立：那我是賤民
「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態

「富櫃200」正夯 立即掌握市場動態
庶民破滅》民進黨團砲轟︰韓氏夫婦是貴族 庶民形象是大騙局
2019-11-06 12:37

庶民破滅》民進黨團砲轟︰韓氏夫婦是貴族 庶民形象是大騙局
韓陣營要求道歉否則提告 吳佩蓉再嗆：假庶民狀告真庶民！
2019-09-08 23:50

韓陣營要求道歉否則提告 吳佩蓉再嗆：假庶民狀告真庶民！

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播